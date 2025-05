Sheinbaum vs CNTE: Presidenta critica boicot a las Elecciones del Poder Judicial 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Ante los medios de comunicación reunidos, habló sobre as recientes amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) respecto a boicotear las elecciones del Poder Judicial, las cuales se realizarán este domingo 1 de junio.

Este lunes 26 de mayo de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano cuestionó los amagos de los docentes de la CNTE, quienes desde hace unas semanas mantienen plantones en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el pasado miércoles intentaron cancelar la conferencia de Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Esta acción, como te informamos en TRIBUNA, involucró enfrentamientos con medios de comunicación.

En este contexto, la mandataria federal señaló que su Administración continuará apostando por el diálogo, aunque rechazó las recientes posturas de la CNTE sobre boicotear las Elecciones históricas del próximo domingo, que, dijo, coinciden con discursos de grupos conservadores. Apuntó que no tiene que ver su reclamo con el proceso de que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo", expresó Sheinbaum.

Acusaciones de boicot a la elección judicial

Sheinbaum consideró que los amagos de la CNTE de impedir la jornada del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación no afectan a su administración, sino directamente al pueblo de México: "Ahora resulta que su demanda es igual a las del conservadurismo, de boicotear la elección judicial, o sea en contra del pueblo, porque no es en contra de la presidenta o de morena, no, es en contra del pueblo de México".

Cabe señalar que estas afirmaciones surgen después de que la CNTE anunciara protestas frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), así como en las Secretarías de Hacienda (SHCP) y de Educación Pública (SEP). Las protestas buscan presionar al Gobierno federal para atender sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE.

La presidenta lamentó que los maestros hayan optado por suspender el diálogo con la SEP y la Secretaría de Gobernación (Segob), y criticó que mezclen su agenda sindical con el proceso de reforma del Poder Judicial: "Lo que no estamos de acuerdo es en que ahora el tema sea la reforma al Poder Judicial, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?, o que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México, como lo del aeropuerto el viernes".

La CNTE no ha emitido respuesta a estas declaraciones.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'