Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 27 de mayo en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este 27 de mayo, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc y Coyoacán. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana a las 6:30 horas en la alcaldía Cuauhtémoc el colectivo Hasta Encontrarlos Ciudad de México van a encontrarse en la estación Chabacano, de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Calz. San Antonio Abad s/n., Col. Obrera. Abordarán transporte para trasladarse e iniciar la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del cerro de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan.

Asimismo, a las 9:00 horas en la alcaldía Coyoacán la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharán de la Facultad de Psicología de la UNAM en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar sin número, Ciudad Universitaria, hasta la estación Dr. Gálvez, Línea 1 y 2 del Metrobús en Av. Insurgentes Sur sin número, Col. Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. El objetivo es realizar Marcha-Bloqueo El Saber con Hambre se Borra, para exigir la instalación de comedores subsidiados dentro de todas las escuelas de la UNAM; así como una alimentación digna, saludable, variada y asequible para todos los estudiantes de la misma.

Tráfico en CDMX hoy martes 27 de mayo

De igual forma, en punto de las 12:30 horas en la alcaldía Iztapalapa familiares de menor de edad víctima de presunto abuso sexual se encontrarán en estación Periférico Oriente, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Tláhuac No. 1553, Col. Año de Juárez y su destino es el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa. Exigen justicia para menor de edad víctima de presunto abuso sexual por parte de su abuelo; así como que al probable responsable no se le conceda el cambio de medidas cautelares y sea juzgado por el delito de violación agravada por parentesco.

En cuanto a las concentraciones a alrededor de las 8:00 horas en diversas alcaldías se reunirán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes recorrerán instituciones financieras que administran las AFORES y plazas comerciales a nivel nacional. Exigen la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa, que implica la eliminación del régimen de excepción laboral, aumento salarial del 100 por ciento directo al sueldo base y homologación de las prestaciones, reinstalación inmediata de todos los trabajadores cesados sin condicionamientos.

