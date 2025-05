Sheinbaum Pardo asegura que desconoce si votará López Obrador en elección judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este miércoles 28 de mayo de 2025 abordó el tema de si el expresidente Andrés Manuel López Obrador planea participar en la elección judicial que se celebrará el próximo domingo 1 de junio, en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros cargos.

No obstante, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023) dejó en claro que desconoce esa información, ya que no ha tenido comunicación reciente con el creador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Cabe recordar que el politólogo tabasqueño fue quien propuso esta reforma, la cual fue presentada el 5 de febrero de 2024 y publicada oficialmente el 15 de septiembre del mismo año.

Asimismo, el pasado 11 de septiembre de 2024, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, obteniendo la mayoría calificada requerida. En su momento, se registraron 86 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), mientras que 41 votos en contra provinieron de los partidos de oposición: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Andrés Manuel López Obrador

Finalmente, Sheinbaum Pardo aseguró que el estado de López Obrador es adecuado: “No tengo conocimiento, es importante esto. Sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador, entonces no podría decirles si él va a votar o no va a votar”, expuso la mandataria en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

De acuerdo con información oficial los 19 estados que también tendrán elecciones locales para Poder Judicial son:

Aguascalientes Baja California Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango Estado de México Michoacán Nayarit Quintana Roo San Luis Potosí Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas.

Fuente: Tribuna