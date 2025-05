Bloqueos de CNTE interfieren líneas del Metrobús; Sheinbaum: "No caeremos en provocaciones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 29 de mayo, se reportó la movilización de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes nuevamente cortaron carriles de la avenida Paseo de la Reforma y la infraestructura de movilidad urbana.

Iniciaron su jornada de manifestación en la Glorieta de las Mujeres para de ahí trasladarse a una ruta descrita por el gremio que comprendió calles que rodean el Zócalo capitalino, avenida Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, y avenida María Izazaga, causando a su paso caos vial y descontento generalizado en los automovilistas.

Autoridades del Metrobús a través de X, antes Twitter, comunicaron afectaciones debido a las "manifestaciones sociales". Publicaron que la Línea 1 quedó sin servicio en las estaciones Reforma y Hamburgo; y sin salidas de Buenavista a El Caminero. La Línea 4, quedó afectada en Ruta Norte y Ruta Sur, y por horas canceló el servicio en las estaciones que van de Buenavista a Bellas Artes. Línea 3 anunció retrasos en todas las estaciones.

No conformes, los docentes de la CNTE bloquearon el cruce de intersección de avenidas con El Caballito, Rosales y Paseo de la Reforma, allí gritaron consignas como "Si no hay solución, seguiremos el plantón". Cabe señalar que se cumplen 14 días consecutivos de movilizaciones por parte de la Coordinadora.

Sheinbaum revira

A la par de lo acontecido en las calles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no será reactivo ante las protestas de la CNTE y declaró: "Ha sido difícil para la ciudadanía. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y segundo porque sería lo que estuvieran esperando".

La mandataria, como ya lo había señalado, insistió que el conducto de diálogo será a través de la con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quienes tienen la encomienda de dar seguimiento a las demandas de los maestros.

Fuente: Tribuna