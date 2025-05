Noroña: Este domingo se presentarán impugnaciones contra candidatos al Poder Judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, señaló que este domingo 4 de abril se presentarán de forma oficial las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra un “puñado” de candidaturas al Poder Judicial, que no cumple con los requisitos de elegibilidad constitucional. Por lo que reiteró el también miembro del Movimiento de Regeneración Nacional que van contra jueces y juezas que, han favorecido a grupos criminales.

Asimismo, de acuerdo con información de El Universal, Fernández Noroña, dejó en claro que el equipo jurídico de la Cámara Alta está listo para presentarlas. Ante todo, mencionó que están a tiempo porque ese tipo de impugnaciones no tienen plazo y que no van a incluir ninguna impugnación que no sea sólida. Por otra parte, será mañana después del Consejo Nacional de Morena y junto al diputado Sergio Gutiérrez Luna.

A su vez, volvió a decir que efectivamente existen precedentes sobre candidaturas que han sido retiradas antes de aparecer en las boletas electorales, lo cual es relevante mencionar que según afirmación del Instituto Nacional Electoral (INE) donde dicen que no, ya que se deben hacer después de las elecciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota el funcionario no ha compartido mayores datos acerca del tema.

El próximo 1 de junio de 2025 el pueblo de México saldrá a votar

De igual modo, el pasado 2 de mayo lo último que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), es el siguiente escrito: "El área jurídica del Senado de la República retiró la impugnación al reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre candidaturas a integrar el poder judicial y espero que hoy mismo, se presenten las impugnaciones de candidaturas concretas por falta de idoneidad", afirmó el político.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral (INE), organizará el próximo 1 de junio de 2025 las elecciones donde la ciudadanía podrá votar por los jueces y magistrados, tanto federales como locales. Los cargos son 881, entre los que se elegirán ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Fuente: Tribuna