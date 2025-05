Ernesto Zedillo critica nuevamente a Claudia Sheinbaum y acusa de destrucción democrática

Ciudad de México, México.- El ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León ha criticado nuevamente al gobierno de la 4T, además, insistió en que el movimiento de Morena ha decidido que la democracia no es lo mejor para el país y desde el sexenio anterior inició el desmantelamiento, en una entrevista este domingo 4 de mayo del 2025.

Fue durante una entrevista con el periodista León Krauze, que Zedillo reconoció que Sheinbaum goza de una gran popularidad, sin embargo, destacó que la función de un presidente de la República no es tener popularidad, sino servir a la nación y no ser un parte de un proyecto de destrucción democrática.

Yo le recordaría que la función de un presidente no es ser popular, sino servir a la nación, democráticamente. No ser parte de un proyecto que claramente es de destrucción democrática”, comentó el ex presidente de México, quien desde hace semanas mantiene un cruce de declaraciones con Claudia Sheinbaum.