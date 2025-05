Respalda Fernández Noroña rechazo de ingreso de tropas de Estados Unidos a México

Ciudad de México. - El presidente de la mesa directiva del senado, Gerardo Fernández Noroña brindó su apoyo a la postura presidencial de rechazar el ingreso de las tropas estadounidenses para el combate al narcotráfico en México, por considerarla como un pretexto para justificar su expansión ilegal de Estados Unidos en territorio nacional.

Arremetió en contra de la política de Donald Trump por ser abusiva al tratar de incurrir de forma indirecta en la gestión de México, toda vez que ha sido calificada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo como una violación a la soberanía nacional y ha generado tensiones diplomáticas entre ambas naciones desde el pasado 4 de mayo cuando el envió la solicitud el gobierno de Estados Unidos para acreditar el ingreso de las fuerzas armadas a la nación.

Donald Trump Tensión bilateral: Trump afirma que Sheinbaum no acepta tropas de EU "por miedo al narco"

Ante esta controversia el senador califico como “canallas” a los miembros de la oposición que respaldan y critican a la mandataria ante su postura frente a Estados Unidos y señaló a Trump como alguien quien demuestra un profundo desprecio por la comunidad mexicana: “Somos un país independiente y soberano, van a hacer trumpería y media”. Aseguró para Infobae.

“Esas ayudas no las queremos, esas no soy ayudas, la última vez que nos ayudaron nos robaron el 60 por ciento del territorio, no van a venir aquí a hacer lo que les de la gana con el pretexto de combatir el narco”, expresó.