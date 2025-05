Sheinbaum: Se estiman más de 600 mil viviendas abandonadas o ocupadas de manera irregular

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional de este lunes 5 de mayo, de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tocó el tema de las viviendas abandonadas del Infonavit, por lo que señaló que en realidad se estiman más de 600 mil inmuebles tanto abandonados como aquellos que han sido ocupados de manera irregular en México.

Además, mencionó que dichas casas fueron construidas durante los sexenios de los expresidentes de México, Vicente Fox Quesada (2000–2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), dejó en claro que en realidad eran negocios privados, pues según esto no representaban un verdadero apoyo para los trabajadores, siendo que tenían mala ubicación y en general estaban los espacios muy reducidos.

"Las vivienda del Infonavit eran en realidad negocios privados, no representaban el acceso a una necesidad de los trabajadores, estaban muy alejadas de los centros urbanos, algunas de 35 metros cuadrados, se han encontrado algunas de 10 metros cuadrados, sin servicios, sin cercanía a poblaciones”, afirmó durante un fragmento de la mañanera la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera de este lunes 5 de mayo

De igual forma, en cuanto al tema de las viviendas que estaban ocupadas por inquilinos que se habían establecido sin ningún tipo de permiso, la mandataría del país mencionó que no todas estaban vinculadas a grupos criminales e hizo hincapié en que cada uno de los casos de despejo le corresponde a las fiscalías de cada entidad. No obstante, es necesario mencionar que la funcionaria no profundizó en el asunto.

Finalmente, de acuerdo a información extraoficial, actualmente están realizando un censo para detectar irregularidades tanto Infonavit como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A su vez, especificó que ya se tiene la dirección de todas estas viviendas, es decir, si están ocupadas por la persona que pagó el crédito y en caso de estar abandonada bajo qué condiciones.

Fuente: Tribuna