Adrián Rubalcava tras salida de Calderón asume cargo de nuevo director del Metro CDMX

Ciudad de México.- Derivado de la presunta renuncia que comenzó a circular desde el pasado sábado 3 de mayo del Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera como director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ahora se dice que Adrián Rubalcava Suárez, exmiembro de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, fue designado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como quien asumirá el cargo de Calderón Aguilera.

Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota la exalcaldesa de Iztapalapa (2018–2023), no ha publicado en ninguna de sus plataformas oficiales la noticia, así como tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales el ex alcalde de Cuajimalpa de Morelos (2018–2024). Por otra parte, quien sí lo ha hecho, aunque no sobre el tema es Guillermo Calderón Aguilera.

"Técnicos del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México continúan con la revisión del sistema eléctrico en la Línea 8. El servicio provisional se mantiene de Garibaldi a Santa Anita, mientras que la Red de Transporte de Pasajeros-RTP apoya el traslado de Santa Anita a Constitución de 1917. Seguimos informando", publicó el funcionario a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El pasado lunes 5 de mayo, como te informamos en Tribuna, por medo de sus redes sociales Azucena Uresti, periodista y colaboradora de Radio Fórmula, publicó una carta fechada para el lunes 5 de mayo, en la cual el Ingeniero Guillermo admitía su renuncia voluntaria, a su vez el oficio influía el nombre de Brugada y la firma del egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Finalmente, de acuerdo con información de López Dóriga, a pesar de que Clara Marina Brugada Molina aceptó la renuncia del político él se mantendrá como asesor de movilidad y concluirá los trabajos de renovación de la Línea 1 del STC, en cuanto a Rubalcava Suárez tiene el objetivo de continuar la modernización y renovación del Metro, además de administrarlo con eficacia y honestidad.

Fuente: Tribuna