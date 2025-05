En una comunidad indígena de Guerrero, reportan el matrimonio entre dos menores de edad

Comparta este artículo

Tlacoaschistlahuaca, Guerrero.- A través de redes sociales fue difundido el matrimonio entre dos menores de edad en la comunidad de San Pedro Cuitlapa, perteneciente al municipio de Tlacoaschistlahuaca, Guerrero; en donde se ve en las imágenes a la pareja de adolescentes de 12 años celebrando la boda mientras bailan y comparten con los demás invitados.

La unión realizada con el consentimiento de los padres, sucedió el pasado 4 de mayo y fue cuestionada por varios usuarios, el ser parte de los usos y costumbres de esa región, donde los menores aparecen vestidos de traje y un vestido blanco, aunque de acuerdo a la legislación vigente para el estado de Guerrero pudo haber sido solo el anuncio de un compromiso porque se establecen penas por el matrimonio forzado entre menores.

Según información de Infobae, el matrimonio infantil está prohibido en esta entidad en el código penal con penas de 5 a 15 años de prisión y una multa de 250 a 750 veces el valor diario de una Unidad de Medida de Actualización (UMA) en el artículo 177 Bis; asimismo, se establece una pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 150 a 500 veces la UMA a quien solicite, oferte o induzca al matrimonio forzado a un menor de edad.

Fue cuestionado el hecho de ser parte de los usos y costumbres

El titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, señaló que la boda no contó con personal oficial de la institución, por lo tanto no tuvo validez legal esta ceremonia al no ser un matrimonio civil

“Lo que pasó ahí fue una fiesta organizada por las familias para festejar que los jóvenes son novios y quizá se prometieron casarse en el futuro. No hubo ningún acto de matrimonio, ni formal ni informal”, comentó.

Destacó que desde la reforma al código civil impulsada por la gobernadora Evelin Salgado está prohibido el matrimonio entre menores de edad en todo el estado aunque sea parte de los usos y costumbres de algunas comunidades indígenas y el personal del registro civil tiene instrucciones de no llevar a cabo las uniones entre menores.

“Ni la coordinación, ni las oficialías hemos celebrado un matrimonio entre menores. Si esto hubiera ocurrido, tendría que haberse notificado al presidente municipal correspondiente, quien es el jefe directo de los oficiales del registro civil, para que tomara medidas, incluso la cancelación del acto”, aseguró Barreto.

Según datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Guerrero es uno de los estados con mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años.

Fuente: Tribuna