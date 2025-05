Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Debido a que el momento de la revisión será una vez que concluya la jornada del 1 de junio, la consejera electoral, Norma de la Cruz aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede cancelar las candidaturas solicitadas por el Senado.

A decir de Norma de la Cruz, se trata de 26 casos de 3 mil 314 candidaturas que están en las boletas, es decir, menos del 1 por ciento, por lo que también es importante ponerlo en perspectiva. Es decir, que si estas personas ganan a los cargos que fueron postulados, se realizará una revisión de elegibilidad de acuerdo con la 8 de 8, así como de paridad de género.

INE no puede cancelar candidaturas solicitadas por el Senado antes del 2 de julio

Ya en la campaña, otro supuesto sería si mañana estas personas nos dicen ‘renuncio a mi candidatura’, como ya ha pasado”, explicó.

Norma de la Cruz recordó que ya se imprimieron las más de 600 millones de boletas y ya se encuentran en proceso de distribución a todos los estados del país; además, indicó que si bien el INE revisará el tema en un segundo momento, esto sería después al día de la elección y una vez que se tengan los resultados de los cómputos de sufragios.

Es importante destacar que, desde la semana pasada y hasta el 15 de junio el INE tendrá abierto un buzón o micrositio en su página para facilitar a toda la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil el envío de documentos a partir de los cuales se presuma que alguna de las personas candidatas ganadoras no llenen los requisitos establecidos por la Constitución y la ley electoral.

Los datos que nos allega el Senado de la República los tomaremos en consideración llegado el momento”, apuntó.

Por último, la consejera electoral Norma de la Cruz reiteró que en esta etapa procesal no podrían responderle positivamente, pues incluso el diseño de cómo se realizaron los registros de los candidatos y toda la supervisión no les tocó a ellos, por lo que no pueden hacer cambios en estos momentos.

