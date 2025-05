Rompiendo mitos: La ciencia responde sobre el café en ayunas ¿Beneficio o riesgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante años, la idea de beber café por la mañana antes del desayuno, resultaba alarmante. Esto ha llevado a pensar que podría causar irritación, gastritis o malestar estomacal. Sin embargo, los estudios actuales indican que en personas sanas, el consumo moderado de café no está directamente relacionado con enfermedades gástricas. El mito de beber café en ayunas circuló con fuerza, alimentando que su consumo se asocia con úlceras estomacales, acidez crónica, incluso problemas menstruales y pérdida de cabello. Sin embargo nuevas investigaciones tienen respuestas claras que nos ayudan a ver la realidad.

Estudios recientes desmienten que el café en ayunas cause úlceras gástricas

¿Qué sucede cuándo tomas café en ayunas?

La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que mejora el estado de alerta y promueve el tránsito intestinal. Muchas personas lo consideran su mejor aliado para empezar el día. El café tiene un nivel de acidez elevado, con un pH que ronda entre 4,8 y 5,1, esto ha generado preocupación sobre su efecto en el estomago vacío. Sin embargo según profesionales de la salud especialistas en gastroenterología, no hay pruebas de que tomar café en ayunas cause daño significativo.

El estomago tiene mecanismos de protección naturales, cómo la secreción de la mucosidad que es una capa protectora que recubre el interior del estomago de los efectos del ácido. Tras analizar a personas que bebían tres o más tazas de café al día, no se encontraron efectos adversos entre el consumo de café y la aparición de úlceras gástricas o intestinales. Aunque quienes son sensibles puede experimentar acidez o molestias.

¿Por qué no beber café en ayunas?

Más allá de los riesgos del estomago, beber café en ayunas puede estar relacionado con los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Al consumir cafeína sin alimentos, se puede potenciar la liberación de esta hormona. Aunque la evidencia científica dice que no hay daños graves, existen efectos secundarios que si pueden afectar a ciertas personas. Entre ellos:

Aumento de la acidez estomacal.

Síndrome del intestino irritable.

Ansiedad y nerviosismo.

Alteración de los niveles de cortisol.

La mejor manera de tomar café en la mañana:

Acompañarlo con algo sólido, como un pequeño desayuno, ayuda a neutralizar su acidez.

Añadir leche puede disminuir la irritación gástrica, al elevar el pH.

Beber agua junto con el café para evitar deshidratación.

Evitar cremas y azúcares en exceso.

Utilizar filtros de papel para preparar la bebida, lo que ayuda a eliminar compuestos que elevan el colesterol LDL.

También es clave moderar la cantidad, se recomienda un límite de 400 mg de cafeína al día (unas cuatro o 5 tazas). Pasar de esa dosis puede causar palpitaciones, insomnio o náuseas.

Acompañar el café con un pequeño desayuno o galleta ayuda a reducir su acidez

¿Quiénes no deben tomar café en ayunas?

Personas con úlceras o reflujo gástrico: La acidez del café puede empeorar su condición.

La acidez del café puede empeorar su condición. Personas con síndrome de intestino irritable: Podrían presentar malestar estomacal.

Podrían presentar malestar estomacal. Mujeres embarazadas: El exceso de cafeína se ha relacionado con menor peso al nacer y mayor riesgo a pérdida de embarazo.

El exceso de cafeína se ha relacionado con menor peso al nacer y mayor riesgo a pérdida de embarazo. Niños: Sus efectos en menores podrían resultar dañinos.

La ciencia no condena el café en ayunas, pero si se recomienda su moderación y prestar atención a las señales del cuerpo. Si no experimentas molestias, disfrutar de una taza de café al empezar el día no representa ningún riesgo. No obstante si notas acidez, nerviosismo o problemas para dormir, podría ser buena idea acompañarlo siempre de un desayuno ligero.

Fuente: Tribuna