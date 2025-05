Golpe de calor: Síntomas, tratamiento y cómo prevenir enfermedades ante altas temperaturas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuándo la temperatura corporal sube por encima de los 40 grados centígrados y el cuerpo no puede enfriarse por sí mismo; si no se trata a tiempo puede causar daños a órganos vitales e incluso la muerte. Con la llegada del verano, el calor es uno de los principales factores que nos aqueja, y es un punto que no debemos descuidar ya que puede afectar de forma directa a nuestra salud. Conocer sus síntomas y cómo actuar puede salvar vidas.

Cómo tratar el golpe de calor

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Si notas algunos de estos síntomas de golpe de calor, es importante actuar rápido:

Temperatura corporal superior a 40°C.

Piel caliente, seca o enrojecida.

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas o vómitos.

Mareos o confusión.

Pulso acelerado.

Respiración rápida y acelerada.

Calambres musculares o debilidad.

Pérdida de conocimiento en casos graves.

¿Cómo evitar un golpe de calor?

Cundo las temperaturas alcanzan niveles extremos aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor, la mejor forma de evitarlo es mantenerse hidratado y buscar la sombra. En este sentido, se recomienda en primer lugar evitar la exposición solar entre las 10:00 y 16:00 horas, así como también reducir la realización de actividades físicas en esos horarios. Si no se toman las medidas de prevención necesarias, la exposición a altas temperaturas puede causar un golpe de calor.

Previene la deshidratación

Consejos para prevenir insolaciones y golpe de calor:

Mantenerte bien hidratado: Bebe agua constantemente, evita bebidas con cafeína, alcohol o mucha azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Bebe agua constantemente, evita bebidas con cafeína, alcohol o mucha azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación. Evita exposición al sol en horas pico: Las horas más peligrosas son entre las 11:00 y 16:00 horas. Busca sombra al salir y usa protección.

Las horas más peligrosas son entre las 11:00 y 16:00 horas. Busca sombra al salir y usa protección. Usa ropa ligera y de colores claros: Opta por prendas frescas, como algodón y colores claros ayudan a mantenerte fresco.

Opta por prendas frescas, como algodón y colores claros ayudan a mantenerte fresco. Aplica protección solar: Las quemaduras solares dificultan que tu cuerpo se enfríe, aumentando el riesgo de golpe de calor. Usa un protector con un factor 30 o más.

Las quemaduras solares dificultan que tu cuerpo se enfríe, aumentando el riesgo de golpe de calor. Usa un protector con un factor 30 o más. Permanece en lugares frescos: Busca ambientes con aire acondicionado o bien ventilados, si no es posible, visita centros comerciales, o espacios públicos frescos.

Busca ambientes con aire acondicionado o bien ventilados, si no es posible, visita centros comerciales, o espacios públicos frescos. No dejes a niños o mascotas en el coche: La temperatura dentro de un vehículo puede subir peligrosamente en minutos, incluso con las ventanas entre abiertas.

La temperatura dentro de un vehículo puede subir peligrosamente en minutos, incluso con las ventanas entre abiertas. Limita el ejercicio físico al aire libre: Si practicas deporte, hazlo temprano por la mañana o al caer la tarde, cuando el calor es menos intenso.

Si practicas deporte, hazlo temprano por la mañana o al caer la tarde, cuando el calor es menos intenso. Consume alimentos que hidratan: Frutas como sandía, melón y naranja, son ideales para mantener el cuerpo hidratado.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Si tú o alguien presenta estos signos sigue estos pasos:

Llama de inmediato a emergencias. Lleva a la persona a un lugar fresco y sombreado. Retira el exceso de ropa. Aplica paños fríos o moja el cuerpo con agua. Usa ventilador o abanico para enfriar. No le des bebidas cómo cafeína o alcohol. Mantén a la persona en reposo hasta que llegue ayuda médica.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Niños pequeños.

Adultos mayores.

Personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o crónicas.

Trabajadores que pasan horas bajo el sol.

Los bebés que son amamantados deben continuar haciéndolo y aumentar la frecuencia de alimentación. Mientras que los bebés que reciben fórmula láctea, deben beber cantidades regulares de leche, complementadas con una solución de hidratación oral. Actuar rápido ante los primeros síntomas del golpe de calor puede marcar la diferencia, la mejor defensa es la prevención. Sigue estos consejos y disfruta del verano.

Fuente: Tribuna