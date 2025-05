Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- A través de una tarjeta informativa emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la tarde de este miércoles 7 de mayo, informó que los comentarios en redes sociales que señalan que los trabajadores de la institución fiscal empezarían a portar armas para el cumplimiento de sus funciones, se trata de información falsa que circula actualmente.

Según la información del SAT, la reforma busca fortalecer el control sobre la posesión y uso de armas en México, además de endurecer las sanciones contra el tráfico ilícito de estos artefactos y regular, de manera más estricta, la portación y comercialización de armamento en México.

Por otro lado, el SAT afirmó que cuenta con una licencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, solo para ‘Seguridad privada en los bienes’, la cual implica protección de los edificios de la institución, pero no del personal; por ello, los trabajadores del organismo fiscal no pueden portar armas y no lo harán en el futuro.

SAT desmiente declaraciones en redes sociales sobre que sus trabajadores portarán armas

Asimismo, en la tarjeta informativa compartida este miércoles, el SAT explicó que ‘busca fomentar la cultura de la paz, mediante campañas permanentes de desarme’. Dichas aclaraciones del organismo se dan luego de la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que fue aprobada el pasado 30 de abril por el Congreso.

Cabe destacar que, la reforma, enviada al Legislativo por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá a ciertos funcionarios de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada, obtener licencias para portar armas de fuego; la iniciativa que modifica más de cien artículos, fue aprobada por unanimidad con 105 votos a favor en el Congreso.

Además, con la reforma, funcionarios de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de México podrán solicitar licencias de portación de armas, sin embargo, deberán justificar la necesidad de portar armas y cumplir los requisitos establecidos.

SAT desmiente declaraciones en redes sociales sobre que sus trabajadores portarán armas

También introduce medidas más estrictas para combatir delitos relacionados con armas de fuego; las nuevas sanciones para quienes trafiquen con armamento y objetos prohibidos oscilarán entre los 7 y 30 años de prisión, así como multas que podrían alcanzar hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Fuente: Tribuna