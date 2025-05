Sheinbaum declara: no prohibirá 'narcocorridos'; busca orientar a los jóvenes a no escucharlos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró su postura en contra de la prohibición de los narcocorridos, después de que la fiscalía de Jalisco atribuyó una falta a Los Alegres del Barranco por presentar imágenes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Reafirmó su posicionamiento de que no se deben prohibir las canciones que hacen referencia a crímenes o violencia, sino que se debería orientar a consumir otro tipo de música.

Menciono que, aunque existan estados que consideren prohibirla como mejor opción, en su perspectiva es mejor educar a las personas y a los propios jóvenes a que rechacen el mencionado género. Ante el cuestionamiento de si el caso del grupo podría ser una lección, la presidenta contestó que, si bien el estilo de canciones es novedoso e innovador, el problema radica en las letras, pues si estas tuvieran otro tipo de composición que no hiciera mención a temas de violencia, no existiera un problema.

La mandataria aseguró que, según encuestas, las personas rechazan no solo a los corridos tumbados, que si bien han ganado gran notoriedad tras el éxito internacional con artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, existe un rechazo hacia las canciones con temas de violencia sin importar el género. “Hay un rechazo social. No, a la gente no le gusta. Y yo creo que este debate, como quiera que sea abierto, pues ha sido importante porque en la sociedad se discute si debe prohibirse, si no debe prohibirse, cuál es el impacto”, aseguró Sheinbaum.

Finalmente, ante la situación con la música que escuchan las personas, se recordó que la presidenta anunció en el mes de abril el festival 'México canta', un concurso en el cual los jóvenes adultos de entre 18 y 34 años podrán participar. Se espera que este concurso promueva las melodías regionales, así como otros tipos de canciones, siempre y cuando no se expresen temas de violencia, ni se haga referencia al consumo de drogas.

Concurso nacional 'México Canta'

