Ceci Flores reacciona a denuncia que puso en su contra Indira Navarro: "Yo me entrego"

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Después de que el pasado 7 de mayo Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, denunciara a su excompañera, Cecilia Patricia Flores Armenta, por supuestamente realizar declaraciones falsas en su contra que han puesto en riesgo su integridad y desprestigiado su trabajo como defensora de derechos humanos, ahora Flores Armenta le respondió a la madre buscadora.

De acuerdo con información de Milenio, la denuncia oficial de Navarro ocurrió el pasado 7 de mayo ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, bajo la carpeta de investigación 29636/2025/DV. Por lo tanto, la fémina acusó a la sonorense de mentir en una entrevista por YouTube donde previamente había dicho que Indira era causante de robo, alteración de cifras sobre desaparecidos en el rancho Izaguirre y que había traicionado al equipo.

A su vez, la jalisciense presentó como pruebas capturas de pantalla de la entrevista y publicaciones agresivas que circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp tras la publicación. Es relevante mencionar que, también solicitó a la entidad medidas de protección debido a los fuertes señalamientos de los que aparentemente fue víctima y descartó recurrir a mecanismos de conciliación.

Video de Cecilia Patricia Flores Armenta

En lo que respecta a Flores a través de su cuenta de X (antes Twitter), dejó en claro en un video que no tiene sentido investigarla, pues se gastarían recursos las autoridades que perfectamente podrían destinarse mejor a buscar a los desaparecidos. Además, también agregó la mujer que desconoce el paradero de sus hijos desde 2015 y 2019, que en caso de ser culpable ella misma se entregaría.

“Este México tan adolorido no necesita más guerras. Si buscar a mis hijos o decir la verdad, provoca que quieran denunciarme, no importa; solo les pido que no hagan que la Fiscalía pierda recursos y tiempo en buscarme a mi, mejor que lo haga buscando a mis hijos y yo misma me entrego", afirmó. Ante todo, añadió que si es culpable por buscar a sus hijos, hablar con la verdad y pedir justicia, entonces asume su responsabilidad.

Fuente: Tribuna