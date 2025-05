Gobierno de Sheinbaum demanda a Google por cambiar Golfo de México a 'Golfo de América'

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este viernes 9 de mayo de 2025, la mandataria habló de una polémica que surgió cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, subió al poder el pasado mes de enero: El cambio del nombre del Golfo de México.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno Federal interpuso una demanda legal contra la empresa Google tras detectar que en la plataforma de mapas de la empresa, Google Maps, aparece una modificación del nombre del Golfo de México, renombrado como 'Golfo de América' en ciertas regiones, en especial de Estados Unidos (EU).

Gobierno de México confirmó demanda a Google. Foto: Internet

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que la acción legal ya tuvo una primera resolución, aunque el proceso continúa. El objetivo, dijo, es que la compañía tecnológica respete las denominaciones geográficas conforme al derecho internacional: "Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió EU, el decreto que emitió EU sobre el Golfo de México nombra Golfo de América a la parte continental que le pertenece a EU, no a todo el Golfo".

Porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo porque esta es una atribución internacional", señaló la presidenta de México.

De acuerdo con la presidenta, Google debe reflejar en su plataforma el nombre correcto según el territorio correspondiente: Golfo de América únicamente en la zona estadounidense, mientras que Golfo de México debe conservarse en las áreas que pertenecen a México y Cuba.

La doctora también puntualizó que este asunto no ha sido abordado con el presidente estadounidense Donald Trump, pese a sus recientes conversaciones telefónicas para hablar de los aranceles a México y a la industria automotriz. Recordó, de nueva cuenta, que el decreto firmado por el mandatario republicano solo autoriza el cambio de nombre en el territorio norteamericano, por lo que no es válido para el resto de las aguas compartidas.

No lo hemos tocado, nosotros lo que planteamos es que ellos tiene una resolución en donde tienen derecho, pero no a nombrar todo el Golfo, sino la correspondiente a su territorio […] La parte que le corresponde a México no puede ser renombrada (por Google", dijo la presidenta.