'Señora, señora', la canción del Día de las Madres; ¿quién es la voz detrás?

Ciudad de México.- El Día de las Madres, una fecha bastante importante, no solo para los mexicanos, si no para el mundo entero, pero en especial en Latinoamérica, pues es bien sabido latinos es bien caracterizan por celebrar fechas importantes y tradiciones, unidos por la familia y recibiendo a las personas de una manera cálida. En México el día de las madres empezó a festejarse en 1922, ¿pero, por qué se celebra el 10 de mayo?, en particular se eligió ese mes por la Virgen, y en 10 porque en aquellos años en México el día de pago eran en las decenas, siendo el primer país de Latinoamérica en conmemorarla.

Como se podrá ver, es una celebración que tiene mucha importancia, por lo que en las escuelas también le celebran a mamá, ¿pues quien no tiene un hijo que le a llegado con alguna manualidad que hizo en el salón?, pequeños regalos que significan tanto para las madres, pues el amor y dedicación que sus pequeños pusieron en realizar el detalle, es lo que lo hace tan valioso, por lo que en las escuelas también les hacen eventos para las mamás.

Denisse Kalafe en una de sus presentaciones de la época/ Créditos: Internet

Pero sin duda algo que nunca puede faltar son los festivales escolares que hacen para ellas, pues si bien existen muchas canciones que son usadas para interpretar, la melodía que nunca puede faltar y que años tras años se repite, es la de Señora, señora, e inclusive es muy probable que como madre la sepas. Dicha canción se a convertido casi en un himno, y aun que no de manera oficial, es muy probable que ese día la canción suene en algún lugar.

¿Quién es la persona detrás de esa canción?

Denisse Kalafe, es una cantante y autora brasileña/mexicana que nació en 1948 en Ponta Grossa, Brasil. Cuando era joven llegó a México, en donde desarrolló lo que fue una de las mejores etapas de su carrera musical, siendo así la década de los 70 en la que ganó gran fama y popularidad, su música gustó tano que en 1978 obtuvo el primer lugar en el Festival OTI, con su canción El amor que cosa tan rara. Después de ese gran éxito, su carrera despegó y los programas de televisión comenzaron a mostrar interés por ella, por lo que se presentó en algunos como, Siempre en Domingo y 24 horas.

Actualmente se sabe que Denisse vive una vida tranquila en Holbox, Quintana Roo, y aun que intenta vivir una vida un poco más privada y alejada del ojo público, la intérprete aun continua participando esporádicamente en algunos eventos locales. Con 72 años de edad aun compone canciones que si bien ya no presenta en grandes shows, sigue cautivando a sus fans con algunas pequeñas presentaciones. Y un que la mejor etapa de su carrera fue en los años 80, aun no queda en el olvido pues Señora, señora continuara tocando miles de corazones.

Fuente: Tribuna