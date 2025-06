Poder Judicial: Convocan a marcha contra jornada electoral HOY 1 de junio; Vicente Fox apoya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los movimientos civiles se han alzado en contra de Morena y del INE, debido a que acaban de convocar una marcha contra jornada electoral, en la cual este domingo 1 de junio del 2025 se van a realizar votaciones para elegir a jueces, magistrados y ministros para el Poder Judicial de la Federación. El expresidente mexicano del PAN, Vicente Fox Quesada, también se alza en su contra y apoya la oposición al voto.

Por primera vez en la historia de México, se pondrá a votaciones la elección de los magistrados, jueces y demás integrantes del Poder Judicial, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Según la primicia de Andrés Manuel López Obrador, esto es para prevenir la corrupción en los sistemas que están hechos para el pueblo y así que prevalezcas todos sus derechos sin preocupaciones de que no se siga la verdadera justicia.

Pero, hay organizaciones sociales y civiles que niegan que esta iniciativa, que siguió en proceso en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, sea en realidad un método para prevenir la corrupción, sino porque en realidad quieren monopolizar todo lo que se refiere al poder, por lo cual convocaron a una mega marcha nacional este 1 de junio en el Arco de la Calzada, ubicado en León, Guanajuato, a las 11 de la mañana.

La movilización promovida por manifestantes, declaran que el proceso electoral que designará a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que en realidad esto "representa una farsa y una simulación política", y que en realidad este proceso "no garantiza una verdadera democratización afectando la independencia judicial".

En medio de estos ciudadanos alzándose en contra de estas elecciones, el expresidente panista anteriormente mencionado, acaba de emplear su cuenta de X, anteriormente reconocido como Twitter, pidiendo a la ciudadanía a no participar en la votación, afirmando que el ir a votar solo es estar legitimando una farsa total y por eso llama a que no se vaya a dar su voto: "Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1° de junio no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. YO VETO".

