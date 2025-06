Conago respalda a Claudia Sheinbaum ante críticas de Kristi Noem por protestas migratorias

Ciudad de México.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) integrada por los 32 mandatarios estatales, respaldaron a la presidenta de México Claudia Sheinbaum frente a las críticas de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem de alentar las protestas de migrantes mexicanos en Los Ángeles.

“La presidenta Claudia Sheinbaum nunca ha llamado a protestas violentas. Por el contrario, ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deben ser pacíficas, con apego a la ley y respeto mutuo”, apuntó la Conago.

Mediante redes sociales, los gobernadores mexicanos destacaron que México y Estados Unidos han construido mecanismos de coordinación, por ello confían que la situación se resolverá con diálogo.

“Quienes integramos la Conago, confiamos en que esta situación podrá resolverse de manera institucional y oportuna. México y estados Unidos son países vecinos, aliados y socios estratégicos”, acotó la organización.

A través de un comunicado, los mandatarios estatales reiteraron el compromiso de Sheinbaum con las manifestaciones pacíficas y la cooperación bilateral. "La presidenta Sheinbaum nunca ha llamado a protestas violentas", dice el comunicado.

Según información de Publimetro, el mensaje de respaldo fue firmado por más de veinte gobernadoras, gobernadores y jefes de gobierno electos, quienes coincidieron en que México y Estados Unidos deben mantener una relación basada en el respeto mutuo, la soberanía y el diálogo.

El comunicado fue firmado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidenta de la Conago y gobernadora de Baja California, así como por mandatarias y mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Colima, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche, y la Ciudad de México.

La Conago también recordó los mecanismos bilaterales que han sido construidos entre México y Estados Unidos para fomentar una relación estratégica, enfocada en la cooperación y el beneficio mutuo, por lo que apuestan por el beneficio de las relaciones sanas bilaterales entre ambos países.

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de llamar a los migrantes a protestar de manera violenta en Los Ángeles, California.

“Claudia Sheinbaum salió e incitó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso. No debería estar alentado a las protestas violentas que están ocurriendo”, expresó.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Noem aseguró que Estados Unidos es un país libre, y donde las personas pueden manifestarse libremente, sin embargo, los actos violentos son reprobables.

“Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente, pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, remató la funcionaria estadounidense.