Christoper Landau responde a publicación en X de Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco

Ciudad de México.- Luego de una publicación en la red social X la consejera de Morena en Jalisco Melissa Cornejo, donde con palabras antisonantes insulta la visa de Estados Unidos por las deportaciones masivas de connacionales, luego de las protestas de migrantes en la ciudad de Los Ángeles, California, la publicación, que mostraba a una persona ondeando una bandera de México frente a un automóvil con la leyenda “Fuck ICE”, acumuló miles de reacciones en redes sociales y generó la respuesta directa de Christoper Landau, subsecretario de Estado.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar".

“Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Atentamente, Christopher Landau Vicecanciller de los Estados Unidos de América”, se lee en la respuesta del también exembajador estadounidense.

Según información de El Universal, tras la respuesta del funcionario estadunidense, Melissa Cornejo eliminó la publicación original y restringió el acceso a su cuenta, en su cuenta de X ahora aparece un candado en su nombre de usuario, lo que refiere a que hizo su cuenta privada, para que personas que no la siguen no puedan ver sus publicaciones en esta red social; el pasado 9 de junio, Cornejo expresó su apoyo a "la raza", tras las protestas por las redadas contra migrantes en Estados Unidos, por lo que posteó la imagen de una persona sosteniendo la bandera de México frente a un auto que dice "Fuck ICE".

En la red social X aparece una publicacion en protesta a las redadas de Los Ángeles

Lo mismo sucedió con su cuenta de Instagram, donde se puede observar una leyenda que indica que la cuenta es privada, por lo que no se puede consultar su contenido, en internet, Melissa Cornejo se identifica como psicóloga, columnista y creadora de análisis político, así como consejera estatal de Morena en Jalisco. En 2023, Cornejo informó que buscaría la candidatura para diputación por el Distrito 10 en Zapopan, así lo publicó en su cuenta de X, donde escribió "Acudo a las benditas redes sociales para compartirles con mucha emoción mi registro como aspirante a diputada federal por el distrito 10 de Zapopan".

La presidenta de México Claudia Sheinabum sostuvo una reunión con Christoper Landau donde trataron el tema migratorio donde hablaron de la defensa de los migrantes y manifestó su desacuerdo con las redadas utilizadas para detener a personas que trabajan necesariamente en los Estados Unidos, dañarían también su economía.

Fuente: Tribuna