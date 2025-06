VIDEO: Mujer explota en OXXO por 'mal servicio'; la apodan Lady Pacquiao

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- A través de redes sociales, se volvió viral una mujer que se encontraba discutiendo en un establecimiento de la cadena OXXO. En el video que se difundió, se puede ver cómo discute con los cajeros; llegado el caso de que en su molestia agredió verbal y físicamente a ambos cajeros, esto después de que supuestamente le dieran un 'mal servicio'. El incidente, que no tardó en hacerse conocido, levantó fuertes críticas por el comportamiento de la señora, lo que causó que le pusieran el apodo de 'Lady Pacquiao'.

En el video, directamente comienza con la clienta discutiendo por no haberla atendido con rapidez, para después, entre insultos, arrancar la terminal de pago que se encontraba en el mostrador. “Cómo la ve, hágalo… mal servicio. Hija de su… trabaje bien. 24 horas y no lo hace bien, que puede conectar y desconectar, nada más por contar su pu… dinero. Ya se quiere ir, cabr...”, gritó mientras otros clientes miraban el incidente.

Se le señaló que podría retirarse y se le hizo la invitación de asistir a otra sucursal, a lo que la mujer respondió negativamente, para después volver a insultar a la cajera: "No, me quedo aquí y usted me va a atender, viejita cabr...", después de decir esto sorprendió tanto a las personas que se encontraban en el establecimiento como a los que observaban a través de plataformas, pues agredió físicamente a la cajera que intentaba levantar lo tirado por la señora, esto dándole un golpe en la espalda baja.

Como se mencionó anteriormente, la reacción de los usuarios de internet no se hizo esperar, empezando por el apodo que hace referencia al famoso boxeador filipino Manny Pacquiao. Además del apodo, algunos de los comentarios en contra de las acciones que la mujer tomó con los empleados de la sucursal fueron: "Está mal hacer eso que hizo la señora; lo mejor es no consumir ahí y ya". Otro comentario que se repitió constantemente fue: "Qué señora tan ridícula" y "Los cajeros, ¿qué culpa tienen?".

Finalmente, cabe recalcar que esta no sería la primera vez que ocurre una situación similar en un establecimiento de la cadena OXXO, pues hace un tiempo se hizo viral un video de una mujer que acudió a un establecimiento con una olla para llenarla de café, a lo que le mencionaron que no se podía y que se le cobraría más, a lo que ignoró a la empleada e insistió en que la dejaran; después de esto la llamaron como 'Lady Café'.

Fuente: Tribuna