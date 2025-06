Captan a Jesús Ernesto, hijo de AMLO, utilizando prendas lujosas y costosas con su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hijo menor del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez de Müller, Jesús Ernesto ha sido captado en los últimos días portando tenis, carteras y prendas de lujo costosas en varias imágenes a través de la red social X de vacaciones en un yate con su novia la tiktoker Ivanna Isa, quien acumula en sus cuentas más de 22 mil seguidores.

AMLO, durante su mandato, e incluso antes de él, tuvo un discurso en el que llamaba al pueblo a vivir sin lujos ni riquezas, y a vivir únicamente con lo necesario; sin embargo, los hijos parecen llevar una vida contraria a la proclamada por el expresidente morenista debido a que los han visto portando prendas lujosas y costosas o en lugares exclusivos, por lo que no escapan del escándalo al no predicar la austeridad republicana proclamada por él.

De acuerdo con información de Infobae, la pulsera que porta el hijo menor de AMLO, con la que se le vio recientemente, es el modelo Pulsera Loop It, que en el sitio oficial Louis Vuitton tiene un costo de 7 mil 750 pesos, en días anteriores se le miró en una fotografía portando unos tenis de la marca Balenciaga que es considerada de lujo, del modelo Triple S color negros elaborados sin cuero, tienen el número de la talla en la punta, el logo de la empresa en la lateral y parte posterior, suela de tres capas y trabilla en la lengüeta, así como en el posterior.

En el sitio oficial de la empresa Balenciaga los tenis de ese modelo tienen un precio de 895 euros, lo que se traduce en 19 mil 597.14 pesos mexicanos, con envío gratis e impuestos incluidos. Aunque en el portal de Farfetch, mercado en línea especializado en moda de lujo, el costo del mismo producto es de 24 mil 600 pesos con los gravámenes arancelarios incluidos.

Los tenis Balenciaga se estiman en un costo de 895 euros, euivalente a 19 mil 597.14 pesos mexicanos

Anteriormente también se le vio con una cartera Gucci, mientras asistía a un restaurante de la cadena La Casa de Toño, algunos internautas lograron observar que se trataba de una Gucci Coin GG Supreme Kingsnake, un modelo en colaboración que actualmente no se encuentra disponible en la página de la marca italiana, pero que en sitios como Stockx, en donde se venden artículos de lujo, se puede encontrar en un precio de 10 mil 420 pesos.

El padre de López Gutiérrez, Andrés Manuel López Obrador fue el pionero en los lineamientos de austeridad. “Ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros por no permitir la corrupción, no hace falta aumentar impuestos”, dijo López Obrador en una de las mañaneras de su sexenio

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán, el hermano de López Gutiérrez, es secretario de Organización de Morena, defiende la misma ideología y el legado de su padre.

Los lineamientos éticos de Morena, aprobados por unanimidad el pasado 4 de mayo, apoyaron el principio de Austeridad Republicana y prohíben explícitamente lujos y prácticas ostentosas entre militantes, representantes populares y servidores públicos.

Estos lineamientos, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan un regreso a los principios fundacionales del partido, promoviendo humildad, honestidad y un servicio público desprovisto de excesos.

