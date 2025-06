Evita que tu ropa pierda color: Los jabones en polvo recomendados por Profeco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lavar la ropa debería ser una tarea sencilla, pero cuando tus prendas favoritas comienzan a despintarse tras pocos lavados, es claro que algo no va bien. Muchas veces el problema no está en la lavadora, si no en el tipo de detergente en polvo que utilizamos. La ropa es una inversión muy importante, y mantenerla en óptimas condiciones es fundamental para prolongar su vida útil, uno de los retos es evitar que se despinten las prendas durante su lavado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para analizar la calidad de varios jabones, evaluando un total de 44 marcas de jabón en polvo, tomando en cuenta su eficacia en la limpieza, el cuidado de los colores y el desgaste de las telas. La investigación se enfocó en detectar cuáles son los productos que mejor cuidan la calidad de las prendas sin sacrificar limpieza ni rendimiento.

¿Qué evaluó Profeco en los jabones en polvo?

En su análisis Profeco tomó en cuenta aspectos como presencia de ingredientes dañinos para la ropa o la piel, rendimiento por carga de lavado, información clara en el etiquetado, cantidad de espuma, nivel de despintado y el poder de la limpieza. Los detergentes en polvo contienen tensoactivos que ayudan a separar la suciedad de las fibras del tejido. Estos compuestos al entrar con el agua forman micelas, que atrapan a las partículas de grasa y suciedad. Por lo tanto, no todos los detergentes son iguales, algunos están diseñados para minimizar el daño a prendas que podrían desteñirse.

Elige el detergente adecuado para el cuidado de tu ropa

Los jabones en polvo mejor calificados por Profeco

Según el estudio publicado en la Revista del Consumidor, los siguientes detergentes en polvo fueron los mejores evaluados para evitar el despintado de la ropa.

Ariel Doble Poder: Con una calificación de 92. es conocido por su capacidad de limpieza y protección de colores.

Roma: Este detergente mostró un buen desempeño en la eliminación de manchas y en la protección de color.

Ultra Tide: Es efectivo en diversas manchas y en la conservación de color, recibiendo calificaciones positivas en varias pruebas.

¿Qué jabones en polvo debes evitar si quieres conservar los colores?

Profeco también encontró que algunos productos tienden a provocar más desgaste de color en la ropa, especialmente después de varios ciclos de lavado, entre ellos algunos productos genéricos sin etiquetado claro, detergentes con alto contenido de blanqueadores ópticos (no aptos para ropa de color). Detergentes de bajo costo que prometen rendimiento pero dañan las fibras textiles.

Consejos para evitar que la ropa se despinte al lavar

Además de elegir un buen detergente, toma en cuenta separar la ropa por colores (obscuros, claros y blancos). Lavar con agua fría o tibia, no caliente. voltea las prendas al revés antes de meterlas a la lavadora, no uses cloro en ropa de color, usa ciclos de lavado cortos para prendas más delicadas. disuelve el detergente en agua antes de agregar ala ropa, puede ayudar a evitar que se destiñen ciertas prendas.

Elegir un buen jabón en polvo no solo influye en la limpieza, sino también en la durabilidad y apariencia de tu ropa. Gracias a los estudios de Profeco, ahora es más fácil tomar una decisión informada y proteger tu inversión en prendas. Así que ya sabes, si no quieres que tus prendas favoritas pierdan su color, elige uno de los detergentes recomendados y sigue estos consejos de lavado. Tu ropa te lo agradecerá.

