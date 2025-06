¿Quién es Orel Morales, el primer policía trans que hace historia en la CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de los años, la sociedad ha crecido con las ideologías que hace tiempo se defendían sin pensar. Un caso de esto es con las personas parte de la comunidad LGBT+, que, como se podrá recordar, no eran libres de decir ni hacer lo que para ellos era algo natural, por lo que en muchos casos, si no en la mayoría, los prejuicios obligaban a que estas personas se ocultaran por no seguir las instrucciones que eran impuestas.

Pero en los últimos años estas diferencias se han buscado 'normalizar', esto por parte de la misma comunidad que al mismo tiempo busca generar un ambiente de respeto y libertad de expresión para que las personas puedan expresarse como deseen; un ejemplo de cómo la sociedad ha avanzado es el caso de Orel Morales, quien, siendo un hombre transgénero, ha logrado llegar a un puesto que para muchos parecía imposible obtener hace años.

Una de las profesiones con más respeto en la mayoría de los lugares es el cuerpo policiaco, pues tienen la labor de proteger a la ciudadanía, por lo que también se sabe que es complicado entrar en esta, por lo que lleno de asombro y orgullo a las personas que escucharon de Orel, al que llaman el primer hombre trans que es parte de un grupo de la policía en Ciudad de México, de donde es originario. Y en donde ahora es parte de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

No somos una moda, no somos un capricho, ni mucho menos estamos enfermos. Somos personas trans que buscamos ser felices con lo que somos. Merecemos el mismo valor y el mismo respeto que las personas heteronormadas”, Afirmó..

La vida de Morales no ha sido sencilla; pues ahora con 38 años habla sobre cómo desde los 18 años quería aceptar su identidad como hombre trans, pero la vida no se lo permitió. No fue hasta 2023 que inició su proceso de transición, después de pasar por trabajos mal pagados como mensajero en un despacho jurídico y el divorcio con su exesposa, aunque menciona que ella, siendo psicóloga, fue quien notó la depresión y crisis de ansiedad que tenía por su identidad de género.

También Orel, que significa luz de Dios, menciona que Ana es quien le ayudó a escoger su nombre y, por el apoyo que ha recibido de su parte, estará siempre agradecido. Además de su exesposa, las personas alrededor de él han sido amables y empáticas con la decisión. En el caso de su trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le preocupaba la reacción que tendría la institución, así como la de sus compañeros, que comenta no sabían hasta que realizó el cambio de su documentación.

“Tuve miedo de que me dijeran que no respetarían mi identidad de género, que no era permitido o que mejor me diera de baja”, expresó.

Finalmente, aunque como todas las profesiones tiene dificultades, se muestra alegre con su trabajo, pese a que en algunos momentos no puede asistir a eventos como cumpleaños, Navidad o el Día de las Madres. Cabe mencionar que una de las anécdotas que muestran un hito en su carrera es el caso de la línea 7 de la estación Tacuba, donde ayudó a una persona con discapacidad visual en situación de abandono que intentó lanzarse a las vías.

