En Día del Padre ellos también buscan a sus hijos desaparecidos con picos y palas

Ciudad de México.- La celebración del día del padre que para muchos hombres es motivo de orgullo y festejo, para otros es un día más de lucha y búsqueda de sus hijos desaparecidos, aunque es menos visible que el movimiento de las madres buscadoras su presencia también mantiene viva la esperanza de poder encontrar los restos de quienes un día como cualquier otro desaparecieron sin dejar rastro de su paradero.

Con picos y palas se arman para salir en a encontrar fosas clandestinas, buscar en los archivos de la fiscalía donde se lleva el registro de las personas desaparecidas y exigir justicia a las autoridades, como es el caso de Bernardo Arreola, quien desde el pasado 21 de mayo de 2023 busca a su hijo Diego Iván Arreola Pérez desparecido en la colonia Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, desde entonces su familia ha emprendido búsquedas en barrancas y autopistas en la Ciudad de México para seguir su rastro pero les ha sido difícil sin el apoyo necesario.

“Yo qué más quisiera que encontrar a mi hijo. Vender todo lo que tengo con tal de localizarlo, saber dónde está, pero desgraciadamente no hemos tenido noticias ni información, extorsiones como siempre, pero hasta ahí. Sólo le pido a Dios que me dé la oportunidad de volverlo a ver”, dice Bernardo Arreola. “Siempre andamos en todas las búsquedas, ahorita pedí permiso para venir acá. En mi trabajo me dicen que le eche ganas, pero a los patrones lo que les interesa es su dinero. Me pueden dar dos o tres días a lo mucho. No me pueden prolongar más días, trato de no faltar para no tener problemas”.