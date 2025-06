Síntomas tempranos de la diabetes: Señales de alerta que no debes ignorar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa la glucosa (azúcar) en sangre. Reconocer los síntomas de la diabetes a tiempo es clave para prevenir complicaciones graves como enfermedades cardíacas, daño renal o pérdida de visión. En esta nota te explicamos los síntomas más comunes de la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, y cuándo es necesario acudir al médico.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente. La insulina es la hormona responsable de ayudar a la glucosa a entrar a las células para producir energía. La diabetes es una enfermedad muy común, y en muchos casos, la persona no sabe que la padece. Si no se realiza un análisis de sangre en el que se detecte la glucosa elevada, es frecuente que la enfermedad pase desapercibida.

Síntomas comunes de la diabetes:

Las personas con diabetes pueden experimentar diferentes síntomas, según los niveles de azúcar en sangre. Muchas personas pueden no experimentar señales, y en otros casos los síntomas son más notorios. Los síntomas más comunes son aumento de la sed, las personas con diabetes suelen experimentar una sed constante. Esto ocurre porque el cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa a través de la orina, lo que provoca deshidratación.

Ir al baño con más frecuencia de lo normal, especialmente durante la noche, es un signo de alerta. Este síntoma se le conoce como poliuria. El aumento de hambre, a pesar de comer es posible seguir sintiendo hambre, debido a la incapacidad del cuerpo para usar adecuadamente la glucosa conocido como polifagia. La perdida de peso inexplicable, visión borrosa, fatiga constante, heridas que tardan en sanar, hormigueo o entumecimiento de manos y pies, son los síntomas más frecuentes. Estos síntomas no se deben dejar pasar, detectar la enfermedad a tiempo brinda más posibilidades de un buen tratamiento.

Detectar la diabetes a tiempo es bueno para la calidad de vida

Existen 3 tipos de diabetes:

De origen autoinmune, suele diagnosticarse en la infancia o adolescencia. Diabetes tipo 2: Se desarrolla con el tiempo y está relacionado con el estilo de vida y factores genéticos.

Se desarrolla con el tiempo y está relacionado con el estilo de vida y factores genéticos. Diabetes gestacional: Aparece durante el embarazo, y en general, desaparece tras el parto, aunque puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Reconocer los síntomas de la diabetes a tiempo puede salvar vidas. Si notas señales como sed excesiva, fatiga, visión borrosa o pérdida de peso sin explicación, consulta con un profesional de la salud. La detección temprana permite iniciar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida.

