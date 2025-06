Claudia Sheinbaum y Donald Trump podrían reunirse tras cierre de la Cumbre del G7: Segob

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente estadounidense Donald Trump abandonó la Cumbre del G7 el pasado lunes 16 de junio de 2025, en Canadá, donde se iba a reunir no solo con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, sino también con otros jefes de Estado, integrantes del Grupo. No obstante, la reunión con la presidenta de México podría tener lugar en otra ocasión, según aseguró Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Como te informamos en TRIBUNA, Donald Trump decidió dejar la Cumbre del G7 en Alberta, Canadá, debido a que tuvo asuntos que atender relacionados con el conflicto bélico que están viviendo Israel e Irán. Al menos esto fue lo que declaró el mandatario francés, Emmanuel Macron; no obstante, el presidente de Estados Unidos (EU), señaló que esta información es errónea; que su homólogo solo quiere hacerse publicidad y que se tuvo que ausentar por "razones más fuertes", sin embargo, no dio más explicaciones.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez habló sobre una nueva reunión entre Sheinbaum y Trump. Foto: Internet

Sheinbaum y Trump podrían reagendar su encuentro

Este martes 17 de junio de 2025, en la conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue suspendida; sin embargo, apuntó que podría celebrarse en otra fecha, luego de que concluya la Cumbre en Canadá.

Rodríguez apuntó que la decisión no fue exclusiva para México, sino que afectó las reuniones con diversas delegaciones internacionales: "No fue la única cancelación [de EU]. Trump canceló la agenda con varios otros países, no solo con México. El encuentro puede tener lugar en otro momento".

En esta misma intervención, la titular de Segob descartó que el cambio de agenda afecte las relaciones diplomáticas o las negociaciones bilaterales en curso, particularmente aquellas relacionadas con temas económicos como los aranceles: "Hay una buena comunicación actualmente con todo el gabinete del Gobierno de Estados Unidos y el de México".

Están abiertas las posibilidades del diálogo diario y continuará así, solamente es una pausa, es posterior, pero veremos, es un imponderable, es algo que el presidente [Donald Trump] eligió", señaló la funcionaria federal.

Agenda de Sheinbaum en el G7 sigue conforme a lo previsto

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de redes sociales que la agenda de la presidenta Sheinbaum continúa en pie, y que sostendrá reuniones bilaterales con otros líderes internacionales durante su estancia en Canadá. La mandataria mexicana tiene previstas reuniones con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con jefes de Estado y de gobierno de Alemania, India y la Unión Europea. La agenda del 17 de junio se mantiene conforme a lo programado.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'