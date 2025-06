'El Bart', quien atentó contra Ciro Gómez Leyva, se autoproclama como alguien de carácter noble

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Bart, hombre que está actualmente en prisión acusado de atentar contra el periodista Ciro Gómez Leyva se autoproclama como una persona de carácter noble, pero con un trabajo diferente a lo que suelen hacer los demás para ganarse el pan de cada día; las declaraciones sobre la fragilidad de las infancias en el crimen organizado dejo a la comunidad sorprendida por su nivel de honestidad.

"Una persona noble que mata gente, osea más que nada lo agarré como un oficio para ganar dinero. Ahorita los no tan niños te matan hasta por 3 mil pesos o por una moto y una promesa de que van a crecer en un cártel o dales un arma y ya te matan".

Comentó que tuvo varios cambios en su entorno a raíz de la separación de sus padres quienes decidieron poner fin a la relación, siguió a su madre quien falleció hace dos años y lo recibió en su hogar luego de dejar a su padre, en el camino encontró el amor, mismo que le marcó la vida para siempre.

"Nací aquí en la Ciudad de México, viví como 10 años en Puerto Vallarta, de hecho, allá estudié la secundaria no la terminé allá, la terminé abierta y pues allá me fui con mi mamá, mi mamá es de allá... bueno era de allá, en paz descanse, falleció apenas 2 años". "(Mis papás) se separaron cuando tenía 17 años. Me decidí a ir allá y para mi mala suerte me enamoré de una chavita allá y me quedé... porque salió cusca la chava. Fue un lío esa relación, primero era su mejor amigo y yo bien enamorado y luego ya con uno y otro y nada para acá, cuando se me da la oportunidad yo echándole ganas, trabajando, empecé de ayudante de mesero y un día llego, me cancelan un evento de hecho de Joan Sebastian, del Figueroa y eso, y llego temprano y estaba teniendo sexo con otra persona que casi lo mato también jajaja, lo empecé a golpear hasta que quedó mal. Ya de ahí perdí comunicación con esa persona y me regresé a la ciudad".

Aseguró no ser una persona de carácter violento, por el contrario, dijo tener paciencia antes situaciones complejas, sin embargo, cuando ésta se terminaba entonces venía la parte más oscura de su ser. Incluso indicó que sus conocidos también lo describen como alguien noble.

"Para nada, violento no soy, pero si me buscas me encuentran eso sí, puedo ser la mejor persona muy buena y me lo han dicho: 'Eres muy noble', pero cuando me buscan sí... ".

El Bart empezó su carrera delictiva cuando se acercó al mundo de la droga, pues no solamente la consumía pues también la vendía y de ese lugar saltó con los sicarios. Para El Bart su primera víctima jamás será olvidada, pues dijo terminó con aquella vida por presiones.

"Digamos que mi carrera delictiva empezó vendiendo vicio y de ahí ya conoces personas que te jalan al sicariato, ¿no? Es lo que me pasó a mí, me acuerdo que la primera persona que maté ni me pagaron nada, nada más fue obligado: 'Si no lo matas te vamos a matar a ti y a tu papá'. Fue de obligación, fue más forzado que nada".

Detalló que una persona lo contactó y a punta de amenazas le dio instrucciones para acabar con ese individuo, a la par de recordar que luego de consumar la misión recibes felicitaciones por parte de ese gremio, como si de un triunfo se tratara.

"Así empecé. Sí claro (recuerdo la primera persona que maté)... al principio (sentí) miedo, pero por lo mismo que consumo drogas y acá pues ya acabando la misión todos te aplauden, te echan porras y pues ya te echas un alcohol y ya se te olvida, digamos que (la droga) es parte de una anestesia, un olvido".

De acuerdo con información de Milenio el Bart señaló que la ganancia monetaria es la principal motivación para reclutar nuevos sicarios porque se reciben grandes cantidades de dinero por salir a tomar vidas ajenas, confesó haber arremetido contra la persona quien lo recluto por catalogarlo de cobarde y en sus palabras haberle dicho son gente que ni tienen el valor para salir a solucionar el problema.

"Empecé obligado más que nada y ya de ahí empiezan las pagas, que cantidades, te empiezan a dar cantidades, al fin y al cabo, qué es lo que rige a las personas: el dinero, con eso vives y para estar bien necesitas dinero, entonces por eso lo hacía, por eso lo hago". "Por una persona, te repito me obligó, prácticamente si no lo hacía me mataba a mí y a mi... me decía: 'Te voy a matar a ti a tu p*to padre'. Así son, son cobardes, son personas cobardes que no pueden hacer lo que les ordenan y entonces agarran a otras personas que sí se avientan al ruedo".

Además, aseguró que en ningún momento sintió remordimiento durante todos los años que estuvo matando gente, incluso puntualizó que ni siquiera con la primera víctima se sintió mal, mucho menos con el paso del tiempo.

"Empecé a vender vicio 2 años, después de estar sometido literalmente amenazado, sale la primera víctima, el primer 'paciente' les decimos ahí en el ambiente. No te puedo decir que me da remordimiento, pero sí me puedo acordar de cómo lo hice y al final pues verlo tirado en el piso y saber que mataste a una persona, pero no sentí remordimiento, ni en el momento, puedo dormir tranquilo y también antes".

Reveló que todo eso queda en segundo plano cuando reciben su 'premio', es decir, la paga que les dan luego de haber cumplido con lo indicado; el Bart afirmó que le motivó la pobreza, la carencia en casa al desear darle una mejor calidad de vida a su familia.

"Después del sacrificio viene lo bueno y eso bueno te motiva, ya cuando te pagan puedes ayudar a tu familia. Mira en Puerto Vallarta viví una situación muy humilde, la casa de mi mamá era de techo de lámina, eso de no'más tener dos huevos en el refri para comer, esas cosas son las que te motivan, el estar en el piso te motiva, obviamente sin perder los pies del suelo".

Tras pronunciarse sobre ser leales a la humildad, el sicario acotó que solamente con dicho valor es posible forjar hombres de verdad. Especificó que en el fondo anhelaba 'tocar el cielo', dejar atrás la dura vida de la carencia, pero sin perder 'el piso' por dinero.

"Mucha gente tiene dinero y se olvida de la humildad, yo jamás, eso es lo que forja al hombre. A lo que me refiero es que ya pasé por el piso y quería estar en el cielo, estar arriba, tener dinero, subir, ser alguien en el ambiente".

Otro aspecto que sorprendió fue la mención sobre la reacción de su padre al enterarse del verdadero trabajo de su hijo, porque -de acuerdo con Bart- su progenitor nunca tuvo sospechas de la actividad criminal del hombre, pero tras saberlo lo apoyó; Bart reiteró que jamás le quitaría dinero porque entró al crimen para sacar adelante a su familia, por ende, no representaría una carga económica en su actual situación.

"No, mi papá apenas se enteró que mataba gente. Cuando me detuvieron por éste tema, ya que sacaron videos y todo eso se enteró y fue una gran decepción para él, obviamente soy su hijo. Yo siempre he mantenido un perfil humilde, bajo, no me gusta fanfarronear; tal vez pensó que vendía droga y robaba; gracias a Dios sí (me apoya). En lo económico no le puedo pedir nada, me trae poquito, por eso trabajaba ni modo de quitárselos".

La entrevista de El Bart ha sido sumamente polémica para la audiencia e incluso para la propia entrevistadora, quien dijo haber quedado impactada con la mirada del actual preso, el cual se mostró tranquilo e incluso bromista durante la charla.

