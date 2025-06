Estos son los desodorantes que si funcionan en calor extremo, según Profeco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la llegada de las altas temperaturas, mantener una buena higiene y frescura diaria se vuelve todo un reto. En esta época, el sudor aumenta y con el, el riesgo de malos olores también. Por eso, elegir un buen desodorante no solo es una cuestión de preferencia, sino de necesidad.

Para ayudarte a tomar una mejor decisión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó recientemente varios desodorantes y antitranspirantes disponibles en el mercado mexicano. El estudio incluyó productos tanto para hombres como para mujeres y evaluó su eficacia, ingredientes, cumplimiento del etiquetado, contenido neto y precio.

Eficacia antitranspirante: Qué tanto ayuda a reducir la sudoración.

Qué tanto ayuda a reducir la sudoración. Control del mal olor: Duración de la protección frente a olores.

Duración de la protección frente a olores. Cumplimiento del etiquetado: Que la información del envase sea veraz y completa.

Que la información del envase sea veraz y completa. Contenido neto: Si realmente contiene la cantidad de producto que promete.

Si realmente contiene la cantidad de producto que promete. Precio y presentación: Para evaluar la relación calidad-precio.

Los desodorantes mejor calificados por Profeco

Según el estudio más reciente, estos son algunos de los desodorantes que obtuvieron mejor calificación por su eficacia y cumplimiento:

AXE Black (barra) - Precio aproximado: $63.

Brut Classic (Roll On) - Precio estimado: $38.

Gillete Clear Gel Cool Wave (barra) - Precio: $37

Jovan Musk (Roll On) - Precio: $31.

Old Spice Fresh (barra) - Precio: 59.99.

Rexona Man Active: (barra) - Precio: $51.90

Rexona Clinical (barra) - Precio: $63.50.

Speed Stick Frech (barra) - Precio: $ 67.90.

Stefano Spazio (barra) - Precio: 59.90.

Profeco también advirtió sobre algunos productos que no cumplen con lo que anuncian o tienen inconsistencias en su etiquetado o contenido neto. Algunos no proporcionan la duración de protección que indican o tienen ingredientes irritantes sin advertencia. Revisa siempre los ingredientes si tienes piel sensible o alergias.

Recomendaciones para elegir un buen desodorante:

Leer las etiquetas: Busca productos con ingredientes adecuados para tu tipo de piel.

Fíjate en la duración de la protección: Algunos ofrecen 24 hasta 48 horas.

Elige fórmulas clínicas si tienes sudoración excesiva.

Evita los productos con alcohol si tu piel es muy sensible.

Prefiere marcas que cumplan con las normas de etiquetado, como las mejores evaluadas por Profeco.

El calor no perdona, y el mal olor tampoco

Con el calor del verano, un buen desodorante puede marcar la diferencia. Gracias al análisis de Profeco, ahora sabes cuáles ofrecen mayor protección y seguridad. Ya sea que busques eficacia, suavidad o buen precio, hay opciones confiables disponibles en el mercado.

