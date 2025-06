Relación entre influencer Ivanna Isa y Jesús Ernesto López desata reacciones en redes

Ciudad de México, México.- Jesús Ernesto Gutiérrez López, hijo menor del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a captar la atención de los internautas en las redes sociales y los medios de comunicación luego de la difusión de un video que lo muestra en momentos románticos con la influencer Ivanna Isa, creadora de contenido, conocida por sus publicaciones en la red social TikTok e Instagram, contaba con más de 22 mil seguidores antes de desactivar sus cuentas.

A través de sus publicaciones, Ivanna compartía momentos de su vida cotidiana, frases emocionales y detalles de su relación con Jesús Ernesto. El video que llamó la atención de sus seguidores, es un recopilatorio romántico donde ambos aparecen tomándose selfies, abrazados, cantando y compartiendo un beso después de que él le entregara un ramo de flores.

Me caes increíble, la neta no sé por qué me haces enojar tanto”, se lee en la descripción del video.