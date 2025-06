Trump se disculpó por cancelar reunión con Sheinbaum y la invitó a Washington: Así fue su llamada

Ciudad de México.- Tras su viaje a Atlanta, Canadá, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este miércoles 18 de junio de 2025, habló sobre la llamada que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien vería en la Cumbre del G7, sin embargo, este tuvo que irse por razones de política internacional.

La mandataria mexicana señaló que tuvieron una llamada telefónica el martes 17 de junio de 2025, en punto de las 16:00 horas, tiempo de Washington, Estados Unidos (EU), en la que Donald Trump se disculpó por la cancelación del que sería su primer encuentro cara a cara. Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que el empresario estadounidense la invitó a pasar a Washington en su retornó a México, sin embargo, ella le dijo que esa parada no estaba agendada, de momento, por lo que tendrían que reunirse en otra ocasión.

Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo '¿No puede pasar por Washington de regreso a México?', le dije 'bueno, no lo tengo planeado y hay muchas cosas en México, pero ya habrá otra ocasión de reunirnos", apuntó la jefa del Ejecutivo Federal.