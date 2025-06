Temblor de magnitud 4.0 se percibe en Salina Cruz, Oaxaca, este lunes por la mañana

Comparta este artículo

Salina Cruz, Oaxaca.- Este lunes 2 de junio, a las 11:50 horas (hora local), se presentó un sismo de 4.0 de magnitud en el estado de Oaxaca, con más precisión en la ciudad de Salina Cruz, a 23 km al este de la región. Tuvo una profundidad de 5.1 km, esto de acuerdo con información extraída del Servicio Sismológico Nacional (SSN). El punto exacto fue registrado en las coordenadas 16.145 grados de latitud y -94.983 grados de longitud.

Por otra parte, la institución encargada de monitorear la actividad sísmica en tiempo real también dio a conocer que se registró, a las 10:11 horas, un temblor de magnitud 4.1 en Cintalapa, Chiapas, a 31 km al noroeste de dicha localidad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores datos sobre ese fenómeno, aunque se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.

En cuanto a lo ocurrido en Salina Cruz, como te informamos en TRIBUNA, el pasado sábado 31 de mayo, durante la tarde, se detectó en la misma zona un movimiento telúrico de 4.1 grados, aunque afortunadamente no se reportaron daños estructurales ni víctimas humanas. No obstante, actualmente Protección Civil y Bomberos Salina Cruz 2025-2027 solo compartió a través de redes sociales la existencia del sismo, pero no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.

Recomendaciones del gobierno de Oaxaca

Ante todo, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos tiene una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de un movimiento de este tipo. Para empezar, deja en claro que es muy importante mantener despejados los bordes de los techos y retirar objetos contundentes (macetas, maderas u otros) que representen un riesgo de caída. De igual forma, señala que es vital realizar inspecciones constantes a marquesinas, revestimientos, balcones y cualquier elemento decorativo presente en inmuebles catalogados.

Finalmente, considera que todos deben contar en sus hogares con una mochila de emergencia que contenga un botiquín de primeros auxilios, documentación relevante tanto en formato físico como digitalizado en una USB, una linterna, radio de baterías, dinero en efectivo, cargadores y baterías portátiles para celular. Recuerda conservar la calma en todo momento, pues esa es la clave para lograr ponerse a salvo lo más rápido posible.

Fuente: Tribuna