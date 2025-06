Exhiben en redes sociales video de supuesto trato preferencial a hijo de AMLO en AICM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales fue difundido un video en el que una usuaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) exhibe supuestamente el trato preferencial al hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el captaron cuando escoltaron al joven y un grupo que lo acompañaban a abordar su vuelo.

En la grabación se observa a Jesús Ernesto López Gutiérrez, vistiendo una camiseta blanca, gorra, pantalón oscuro y mochila, aparentemente distraído con su celular, la mujer que filma hace un paneo con la cámara para enfocarlo, momento en que la joven que lo acompaña presuntamente su pareja se percata de la grabación.

Lo que llamó la atención en redes sociales fue la reacción de la joven, de cabello rubio, quien al notar la cámara intentó cubrir el rostro de Jesús Ernesto con las manos para evitar que fuera reconocido al percatarse que lo estaban grabando.

La mujer que usa un cubrebocas negro de tez blanca, cabello oscuro y lentes colocados sobre la cabeza, graba de manera directa hacia donde se encuentra Jesús Ernesto, hijo menor de López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, quien iba acompañado de dos mujeres.

Ha sido motivo de constantes criticas por mostrar prendas suntuosas sin concordar con la auteridad pregonada por AMLO

Según información de Infobae, la usuaria hace referencia a un supuesto trato preferencial por parte del personal del AICM por pasarlos primero y después a los que están formados, hacen fila y pagaron una tarifa preferencial para abordar primero, ahí están los favores manifestó la usuaria.

“Los favores del aeropuerto es que pasan primero ellos, y después los que estamos formados, los que hicimos una línea y los que también pasamos por la priority pass”, dijo la mujer en el video.

En redes sociales hay comentarios encontrados, algunos se centran en defender a Jesús Ernesto y criticar a quien grabó el vídeo, inclusive, han señalado que se recae en prácticas de supuesto acoso al exhibir situaciones como la que comparte la usuaria del AICM,

El usuario de X, @jmdb6311, comentó: “Es el hijo de un expresidente. Que tiene de malo, no está robando, no está faltando al respeto. En el Benito Juárez me tocó abordar el avión junto con David Zepeda (artista) y lo pasarán primero, nadie se molestó, al contrario, hasta le pedían fotos”.

Mientras que otros internautas le contestaron que solo se trata del hijo de un expresidente y el personal del aeropuerto no debería darle un trato preferencial, otros se quejaron de que se metiera a la fila y de que se permitieran estas prácticas ventajosas tanto con celebridades, como con hijos de expresidentes.

Otra de las internautas también comentó: “Ahora, ¿y de cuando acá ser “hijo de…” te da privilegios? Jajaja que se aguante y aborde como todos, como lo que es, una persona normal”, escribió @cypher_kaulitz.

Jesús Ernesto, quien apenas tiene 18 años, ha sido criticado de manera constante por no mostrar una vida austera como lo enmarca la política de vida que su padre siempre pregonó, anteriormente en publicaciones de redes sociales junto a su novia se ha dejado ver disfrutando de un viaje en yate de lujo, usando una pulsera Loop It de Louis Vuitton, cuyo precio ronda los 7 mil 750 pesos.

También se ha mostrado usando unos tenis Balenciaga modelo Triple S, de los que su valor ronda hasta los 24 mil pesos, dependiendo el lugar donde se compren, las críticas hacia el comportamiento opulento del hijo menor de López Obrador no paran desde que el exmandatario dejo el cargo y a su vez, Jesús Ernesto cumplió la mayoría de edad.

Fuente: Tribuna