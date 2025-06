Mujeres desesperadas por alcohol insultan a trabajador de tienda OXXO y dañan el lugar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y ya bien conocida tienda de conveniencia OXXO, se vuelve viral de nuevo, en esta ocasión debido a un incidente que ocurrió en uno de estos locales ubicados en Puebla. Los hechos sucedieron cuando dos mujeres se acercaron y quisieron entrar, sin embargo, se encontraba cerrado, por lo que de manera amable las atendieron por la ventanilla, todo estaba bien, pero no fue hasta que les negó la venta del producto que buscaban que la situación se salió de control.

Las señora querían comprar bebidas alcohólicas, pero por el horario en el que se encontraban ya no le estaba permitido al cajero proporcionarles ese producto. Como ya se sabe, el la mayoría de las ciudades se tiene una restricción en cuando a este tipo de bebidas y casi siempre es a partir de las 00:00 horas, y para la mala suerte de la persona que los atendió, ese fue el caso. Cualquier otra persona simplemente daría las gracias y se retiraría de manera tranquila.

Señoras se vuelven virales por no conseguir alcohol/ Créditos: Twitter

Pero no sucedió, ya que lejos de tener una conversación amable, las dos mujeres optaron por armar un escándalo e insultar a la persona que las estaba atendiendo, razón por la que empezó a grabar todo lo que estaba ocurriendo. Al encontrarse alteradas por no poder conseguir su alcohol, empezaron a llamar al trabajador asalariado y pobre, hacerle señas obscenas y golpear con fuerza la puerta del local. A pesar de todo, la persona encargada en ese momento siempre se mantuvo calmado y nunca les permitió la entrada al lugar.

En algunos lugares como antros, se pueden encontrar bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, pero en tiendas de conveniencia no, por lo que el empleado solo se encontraba cumpliendo con las políticas establecidas, ya que de no hacerlo corría el riesgo de meterse en un grave problema que no resultaría para nada bien tanto para él como para la compañía. Los conflictos que ocasiona la ingesta de ese tipo de bebidas en cada ocasión se hacen más grandes.

En cuanto a las personas que trabajan en atención al cliente, de manera constate son vulnerables a pasar por situación que afectan su moral, integridad y en casos graves de manera física, por lo que es importante concientizar que un trabajador es una persona y no solo alguien que te va a brindar el servicio, eso ayuda a que día con día se vaya teniendo un mejor trato. Hasta el momento la tienda no a dado ninguna declaración, por lo que se espera que no pase a mayores.

