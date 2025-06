Diputados extinguen Coneval; sus funciones serán asumidas por el INEGI tras reforma

Ciudad de México, México.- Con 352 votos a favor, 156 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta medida fue avalada durante la sesión extraordinaria de este lunes.

De acuerdo con la información, el Coneval, establecido en el año 2004 y operativo desde 2006, era responsable de medir la pobreza y evaluar el impacto de las políticas de desarrollo social, garantizando la transparencia y objetividad en sus análisis. Sin embargo, estas tareas ahora serán asumidas por el Inegi, según lo establecido en la reforma.

Por su parte, Merilyn Gómez Pozos, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, defendió la iniciativa, argumentando que no implica un desmantelamiento, sino una reestructuración de las funciones.

La evaluación en este nuevo diseño no desaparece; se amplía y se democratiza. No se aísla, se articula. No se debilita, se vuelve más útil, más práctica y más cercana”, comentó.