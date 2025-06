Elimina cálculos biliares de forma natural con esta hierba avalada por el INPI

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El diente de león, una planta silvestre de aspecto sencillo pero poderosa en propiedades curativas, ha llamado la atención de especialistas en fitoterapia por su potencial para mejorar la salud hepática y digestiva. Recientemente, fue incluida en el compendio de hierbas con uso medicinal tradicional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), debido a sus múltiples beneficios, entre ellos, su capacidad para expulsar cálculos biliares y reducir el exceso de colesterol de forma natural.

El diente de león (Taraxacum officinale) es una planta herbácea que crece de forma silvestre en muchos países. Su flor amarilla y sus hojas dentadas son características inconfundibles. Aunque muchas personas la consideran una "mala hierba", en la medicina tradicional es valorada por sus propiedades diuréticas, digestivas y depurativas.

Conoce los beneficios de consumir diente de león

¿Cómo ayuda el diente de león a expulsar cálculos biliares?

Los cálculos biliares son pequeñas formaciones sólidas que se acumulan en la vesícula biliar debido al desequilibrio en la composición de la bilis, especialmente por exceso de colesterol. El diente de león actúa como colerético y colagogo, es decir, estimula la producción y expulsión de bilis desde el hígado y la vesícula. Esto favorece una digestión más fluida de las grasas y ayuda a movilizar los cálculos pequeños, evitando su acumulación.

Según el INPI, el uso tradicional del diente de león incluye las siguientes aplicaciones terapéuticas:

Depurativo hepático: Ayuda a limpiar el hígado de toxinas.

Ayuda a limpiar el hígado de toxinas. Diurético natural: Estimula la eliminación de líquidos y reduce la retención.

Estimula la eliminación de líquidos y reduce la retención. Colerético y colagogo: Favorece el flujo biliar y previene problemas de la vesícula.

Favorece el flujo biliar y previene problemas de la vesícula. Reducción de colesterol: Mejora el metabolismo lipídico y reduce el colesterol.

Mejora el metabolismo lipídico y reduce el colesterol. Alivio digestivo: Combate la pesadez estomacal y estimula el apetito.

¿Cómo se consume?

Infusión de hojas o raíces secas: 1 cucharadita por taza de agua caliente, 2-3 veces al día.

Tintura o extracto líquido: Según indicación del fabricante o especialista.

Cápsulas o comprimidos estandarizados: Disponibles en tiendas naturistas.

Ensaladas con hojas frescas: Si es recolectado en zonas limpias y seguras.

Aunque el diente de león es considerado seguro en la mayoría de los casos, se recomienda precaución en personas con cálculos biliares o problemas biliares severos (riesgo de obstrucción). En quienes padecen gastritis o úlceras estomacales, pacientes con insuficiencia renal, personas alérgicas a plantas de la familia astaráceas (como margaritas).

El diente de león no solo embellece los campos en primavera, sino que también representa un valioso recurso medicinal. Su capacidad para estimular la función biliar y hepática, junto con su efecto sobre el colesterol, lo convierte en un aliado natural para quienes buscan mejorar su salud digestiva de forma no invasiva. Si bien su uso tradicional ha sido respaldado por estudios e instituciones como el INPI, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con plantas medicinales.

Fuente: Tribuna