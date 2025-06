María Sorté recuerda el atentado que puso en riesgo la vida de su hijo Omar García Harfuch

Ciudad de México, México.- La actriz María Sorté recordó el atentado que sufrió su hijo, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México hace cinco años. Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz habló sobre el impacto emocional que le provocó este evento, que ocurrió en el mes de junio del 2020, cuando su hijo menor fue atacado mientras se trasladaba por Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec.

Es importante destacar que, el ataque involucró a un grupo armado con rifles de alto calibre y dejó tres muertos en el lugar. Pese a que García Harfuch viajaba en un vehículo blindado que lo protegió, el automóvil recibió más de 400 disparos. María Sorté recordó cómo se enteró de los hechos, señalando que fue su otro hijo, Adrián, quien trató de evitar que ella encendiera el televisor la mañana de la agresión.

Adrián abrió la puerta de mi cuarto de un jalón y me dijo: ‘No te asustes, Omar está bien’, pero de inmediato supe que algo grave había sucedido. Intenté prender el televisor, y él me insistió que no lo hiciera. Me alarmé aún más y pensé: ‘¿Qué está pasando?’", comentó. Al encenderlo, las imágenes de la escena la llenaron de angustia al ver la camioneta perforada por los disparos y la presencia masiva de policías en el lugar.