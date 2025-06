Claudia Sheinbaum afirma que se negocia con García Luna la devolución de recursos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia “Mañanera del Pueblo” desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Ante los medios de comunicación reunidos este martes 24 de junio de 2025, habló sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado en febrero de 2023 a 38 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.

La mandataria comentó que actualmente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, está negociando un acuerdo con García Luna para la devolución de recursos ilícitos saqueados durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, Sheinbaum especificó que aún no se ha concretado nada, por lo que, de no lograrse el acuerdo, habrá consecuencias legales en Estados Unidos.

“Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y la entrega de los recursos. El viernes recibí una nota de Pablo Gómez, que están en este proceso, y le pido a Pablo que nos pueda informar cómo va. Si no se llega al acuerdo, continúa el juicio, es un juicio que está en Estados Unidos”, aseguró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México durante el periodo 2018 a 2023.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera

Es necesario recordar que tanto el expolítico como su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados en una corte civil de Miami, Florida, por la jueza Lisa Walsh, quien dictaminó que Genaro deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su pareja tiene que entregar mil 740 millones. Este monto será destinado al Gobierno de México como forma de resarcimiento por los daños causados.

Finalmente, y de acuerdo con información de Infobae, entre otras personas involucradas en la red financiera detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y también Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Fuente: Tribuna