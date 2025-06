Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos: ¿De qué trata la Llave MX que aprobó la 4T?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día martes 24 de junio, el Senado de la República aprobó una nueva ley, la cual tiene el propósito de digitalizar trámites, así como centralizar datos personales y biométricos, esto mediante la llave MX; la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos fue aprobada con 75 votos a favor y 37 en contra, esto después de que la presidenta Claudia Sheinbaum la enviara al Congreso el día 21 de junio.

José Antonio Peña Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dio a conocer que la ley tiene a su vez el fin de facilitar la transformación digital en el país, ya que se busca establecer un Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización bajo solo una autoridad y que contenga un catálogo único de trámites y servicios, para llevar a cabo buenas prácticas y lograr mejorar las capacidades en materia de tecnologías de los tres órganos de gobierno.

Según lo dicho por legisladores, esta ley usará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como medio que contenga todos los datos personales de las personas, desde fotografías hasta los datos biométricos como huellas dactilares, escaneo de iris, entre otros. La ley estaría respondiendo a las quejas de la población por la cantidad de trámites burocráticos que existen, así como la dificultad para algunos de realizarlos, por lo que responde a ello con el ideal de agilizarlos a nivel local, estatal y federal.

Aunque no todo son aspectos positivos, pues durante la votación de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, algunos de los senadores mostraron preocupación por los datos que estarán en la red. “No existe garantía real de privacidad, ni mecanismos de protección; tampoco se ha considerado a los millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin internet y computadoras”, dijo el integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina.

Mientras que Laura Esquivel lo llamó el “Big Brother” de los datos de los mexicanos; a su vez, algunos consultores mencionaron que si bien es una buena idea, el marco legal no es claro en lo que respecta a tecnologías. Así lo expresó Gonzalo Rojon, director de la consultora The CIU: “Es cierto que tener una identidad digital más moderna, segura y útil es una buena idea; el problema que tenemos es que vivimos en México, donde no contamos con un marco legal claro, instituciones sólidas y medidas estrictas de protección digital”.

Fuente: Tribuna