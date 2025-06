Sheinbaum reacciona a felicitación de cumpleaños de Gutiérrez Müller: "Le agradezco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este miércoles 25 de junio de 2025, la mandataria mexicana habló sobre una polémica que surgió con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la felicitó por su cumpleaños el día de ayer.

Sin embargo, el mensaje de la también historiadora causó controversia debido a que en este, además de desearle bienestar y éxito a la presidenta, apuntó que "no le sobraba inteligencia": "Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México". En redes sociales señalaron que pudo tratarse de un "error de dedo", pero que también pudo ser un "ataque" a la mandataria.

La primera mandataria retomó el tema este miércoles y aclaró que no hubo ofensa. Desde el Salón Guillermo Prieto, Sheinbaum expresó su agradecimiento a la esposa del expresidente morenista, quien le envió una felicitación por su cumpleaños número 63 a través de redes sociales. La doctora destacó las cualidades personales e intelectuales de la escritora, a quien calificó como una mujer con gran formación y sensibilidad.

Quiero mucho a Beatriz, es una mujer extraordinaria. Es inteligente, muy culta. Más bien le agradezco la felicitación", señaló la mandataria federal al ser consultada sobre el mensaje publicado por la académica.

Claudia Sheinbaum recibe felicitaciones por su cumpleaños

Cabe recordar que el pasado martes 24 de junio de 2025, fue el primer cumpleaños de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México. Desde temprano, la mandataria mexicana estuvo festejando, pues el Salón de la Tesorería, al inicio de la 'Mañanera', reporteros le cantaron Las Mañanitas. Más tarde, al concluir la ronda de preguntas y respuestas, partió su pastel en compañía de los presentes en Palacio Nacional.

Durante el día, en redes sociales, Sheinbaum Pardo recibió más felicitaciones de parte de funcionarios, gobernadores estatales y hasta de diplomáticos, como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Fuente: Tribuna / 'Mañanera del Pueblo'