Profeco nombra esta mayonesa como la mejor opción del supermercado

Ciudad de México.- Si creías que las marcas más caras siempre son las mejores, este estudio te hará cambiar de opinión. En un reciente análisis, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó diversas marcas de mayonesa disponibles en supermercados mexicanos y concluyó que Great Value, la marca propia de Walmart, es la mejor en relación, calidad, cumplimiento y contenido nutricional.

El análisis publicado en la revista del consumidor, evaluó 24 productos disponibles en supermercados del país, y sorprendió a muchos al colocar a esta marca económica por encima de otras. El estudio tomó en cuenta diversos factores clave como el cumplimiento del contenido neto declarado, la calidad y tipo de grasas utilizadas, el etiquetado nutricional, la presencia o ausencia de ingredientes engañosos y el valor nutrimental general. La mayonesa Great Value destacó al cumplir todos los estándares establecidos por la Norma Oficial Mexicana.

Great Value cumplió con todos los requisitos de calidad

Great Value la mejor mayonesa según Profeco:

De acuerdo con Profeco, Great Value utiliza grasa vegetal de buena calidad, no contiene almidones ni ingredientes que simulen ser parte de una mayonesa sin serlo, y presenta un etiquetado claro, veraz y conforme a la ley. Además, en cuanto a su contenido nutricional, esta mayonesa se posicionó como una de las mejores, manteniéndose dentro de los valores esperados en calorías, grasas y sodio, sin exceder los límites que podrían representar un riesgo para la salud del consumidor.

Profeco también advierte sobre la existencia de productos que se comercializan como "tipo mayonesa" o "sabor a mayonesa", lo cual puede ser confuso para el consumidor. Aunque visualmente son similares, no todos estos productos cumplen con la normativa oficial, y muchos contienen ingredientes modificados que reducen su calidad o alteran su valor nutricional.

¿Qué debe tener una buena mayonesa?

Profeco y la Norma Oficial Mexicana NOM-173-SCFI-2009 establecen que una verdadera mayonesa debe contener:

Aceite vegetal (mínimo 65%).

Huevo o yema de huevo.

Vinagre o jugo de limón.

Agua y condimentos naturales.

Elige la mejor mayonesa para tu salud

Otras marcas que también son recomendadas según el análisis son La Costeña, Member´s Mark, Maille, y Heinz, lo que proporciona a los consumidores una variedad de opciones de calidad para elegir. La selección de la mayonesa dependerá de los gustos personales y las necesidades nutricionales de cada consumidor.

Recomendaciones de Profeco al comprar mayonesa:

La recomendación general del organismo es que los consumidores revisen cuidadosamente las etiquetas, verifiquen que el producto indique claramente que es "mayonesa" y consulten la lista de ingredientes para evitar productos que incluyan almidones, saborizantes artificiales o grasas no especificadas.

En conclusión el estudio de Profeco no solo pone a Great Value como la mejor opción en el anaquel, sino que también ofrece a los consumidores herramientas claras para tomar decisiones informadas. Si buscas una mayonesa de buena calidad, con ingredientes reales, sabor agradable, y a un precio accesible, Great value se perfila como la opción más inteligente según el análisis técnico de Profeco.

