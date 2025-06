Sheinbaum exige pruebas al Tesoro de EU por acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este jueves 26 de junio de 2025, la mandataria mexicana habló sobre recientes acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) en contra de dos bancos mexicanos, CIBanco e Intercam, así como de Vector Casa de Bolsa.

Tal como te informamos en TRIBUNA, las autoridades estadounidenses acusaron a estas instituciones de presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Ante los medios de comunicación reunidos este jueves, la mandataria confirmó que el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó más información a las autoridades estadounidenses.

Lo que decidimos con la Secretaría de Hacienda fue, número uno, solicitar más información. Tiene que haber pruebas. Ni lo negamos ni lo aceptamos”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

En esta intervención, señaló que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no encubrirá a ninguna institución financiera, pero también sostuvo que se requiere evidencia clara para proceder: "Si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actuará. Pero si no las hay pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a cubrir nadie, pero se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes".

Sistema financiero sólido, según Sheinbaum

La presidenta reiteró que el sistema financiero nacional es "muy sólido" y cuenta con mecanismos de prevención contra operaciones ilícitas. En relación con los documentos difundidos por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), Sheinbaum subrayó que no hay pruebas y son dichos, "pero no hay evidencia de dónde está el lavado de dinero".

También se refirió a las empresas de origen chino que fueron mencionadas por las autoridades estadounidenses, asegurando que se trata de compañías legalmente constituidas que participan en operaciones comerciales regulares. Apuntó que México mantiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, y que las transferencias entre empresas chinas legalmente constituidas e instituciones financieras mexicanas no son, por sí mismas, una prueba de lavado de dinero.

La presidenta insistió en que México tiene el derecho soberano de realizar sus propias investigaciones conforme a su marco jurídico. "A México se le respeta", sentenció, reiterando que no se tomarán medidas punitivas sin fundamentos legales sólidos.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'