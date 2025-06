En Tehuacán, Puebla: Reportan caso de embarazo en niña de 12 años de hombre de 33 años

Comparta este artículo

Tehuacán, Puebla.- Ante la problemática de los usos y costumbres de las comunidades tradicionales en varias comunidades del país que involucran a las menores de edad, en Tehuacán, Puebla, fue dado a conocer el caso de una menor de 12 años de edad embarazada de un hombre de 33 años,

La ex diputada federal por Oaxaca y la activista Eufrosina Cruz Mendoza, señaló que, de los 30 casos de embarazos en niñas registrados en el país, uno se encuentra en Tehuacán, se refirió a este problema social que se sigue presentando, incluso, en Oaxaca, donde recientemente se dio una boda entre menores de edad, se viralizó, pero no se analizó ni sancionó el hecho.

Detalló que niñas de 10, 11 y 12 años, se convirtieron en mamás con personas de 40, 50, 60 años de edad, es la historia que viven muchas mujeres principalmente niñas, de estos casos no hay una sola denuncia, porque dicen que son usos y costumbres.

Además, comentó que sin importar el estrato social se les educa a las niñas para ser mamá, derivado de lo que llamó desigualdad y no a la pobreza por no tener que comer sino a la pobreza de mente que no se les educan para ser niñas y jugar lo que ellas quieran, de esto dijo, no se debe responsabilizar a los padres.

De los 30 casos de embarazos en niñas registrados en el país, uno se encuentra en Tehuacán, Puebla

Indicó que tienen mucho miedo a denunciar, pero más a decidir por su cuerpo, por lo tanto, consideró que a eso se le tiene que llamar violencia y a las niñas que entregan en matrimonio se llama abuso sexual, pidió que así se le comience a llamar, de lo contrario, no se detienen estos hechos tan lamentables que se siguen presentando.

De acuerdo con información de Milenio, México es el primer país en la industria de la pornografía infantil de niñas, el segundo lugar en matrimonios infantiles y no hay manera de frenar esto, porque hasta ahora, ninguna institución lo hace, aseguró Eufrosina Cruz Mendoza.

Por eso, la activista social señaló que aún hay poblaciones donde cambian a las menores de edad por un galón de mezcal, una cajetilla de cigarros, en esas comunidades hay el miedo en las adolescentes, porque si a los ocho días regresa el sujeto y el papá abrió la cajetilla de cigarros, quiere decir que aceptó entregar a su hija menor y esto, es lo peor que vive una niña que no tiene a quien decirle que no, si para su gente y entorno es lo normal.

Bajo los usos y costumbres justifican los abusos sexuales en las niñas porque dicen que es lo normal, revira que las costumbres son otra cosa, la vestimenta, lengua, comida, pero no la violación a los derechos humanos, no al abuso de las niñas, eso tiene que ser un delito, afirmó.

Fuente: Tribuna