Según la Profeco, estos son los aceites de cocina más saludables del mercado

Ciudad de México.- Todo lo relacionado a productos consumidos por personas debe ser revisado y aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esto debido a que diferentes productos pueden llegar a ser dañinos para la población que los consume; un producto que si bien no se come directamente es el aceite vegetal utilizado para cocinar, ya que hay alimentos que están directamente en contacto con él. Aunque en su mayoría no tiene un sabor específico, se consume parte de este indirectamente en las comidas.

Según la Profeco, en un estudio en conjunto con el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), se analizaron 61 marcas de aceite para la revisión de sus componentes y la veracidad de lo que mencionan estas marcas en sus etiquetas; ya que según otro estudio, los mexicanos consumen casi 10 litros de aceite vegetal al año, lo que deja ver que es un producto muy utilizado.

Entre todas las marcas que se revisaron, había desde las consideradas gourmet hasta las marcas más comerciales que encuentras en cualquier tienda. A través del análisis, se concluyó que las marcas más saludables son las que están hechas a base de girasol, cártamo, maíz, cacahuate, olivo, soya y canola; aunque los siguientes son por igual saludables, son los que suelen tener precios más elevados: ajonjolí, salvado de arroz y uva.

Los aceites pueden ser considerados como una ayuda al aumento de peso por la grasa, pero si bien en cierta parte se considera cierto, para el cuerpo es necesario consumir grasas saludables, esto para funcionar como debe; según algunos expertos que la Profeco citó, los aceites vegetales cumplen la función de ser fuentes claves de energía, pueden ayudar a absorber vitaminas esenciales, pueden proteger órganos vitales como el corazón y actúan como aislantes térmicos naturales.

¿Cuáles marcas de aceites son las más saludables?

Como se mencionó, no todos los aceites son iguales, ni son hechos a base de los mismos ingredientes, por lo que, en el caso de los aceites vegetales comestibles, las marcas más saludables son Ave, Ke! Precio, Chedraui, Precissimo y 1-2-3; las marcas Capullo, Capullo Procardio, Vita y Valley Foods son las mejores en los aceites de canola; en los aceites de girasol, DiCiero y 1-2-3.

En el aceite de girasol: las marcas DiCiero y 1-2-3.

En el aceite de maíz: las marcas Altea y La Gloria.

En el aceite de oliva: las marcas La Gitana, El Olivo y San Lucas.

En el aceite de palma: la marca Biosol.

En el aceite de aguacate: las marcas Avocare, Cate de mi Corazón y San Lucas extra virgen gourmet.

En el aceite de Ajonjolí: las marcas Foreway Sesame Expert, Hum Chum, Kaporo, JFC de ajonjolí, Satoru y San Miguel de ajonjolí extra virgen.

En el aceite de uva: las marcas San Lucas, aceite de pepita de uva.

Fuente: Tribuna