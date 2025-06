Sheinbaum vs CNTE: Pide a maestros posicionarse sobre intento de 'portazo' a Segob

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este jueves 5 de junio de 2025, la mandataria fue cuestionada sobre el intento de portazo que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quisieron ejecutar en oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Como se recordará, el pasado miércoles 4 de junio, líderes de la CNTE participaban en una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno Federal para intentar resolver el paro que mantienen desde el pasado 15 de mayo. No obstante, durante el encuentro, un grupo de supuestos integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) intentó romper con marros las cadenas de la puerta de la Segob. Además, lanzaron piedras y rompieron algunos vidrios del inmueble.

Sheinbaum pide a los maestros posicionarse sobre intento de 'portazo' a Segob

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el Gobierno de México no está de acuerdo con esta clase de actos. Asimismo, pidió a los docentes de la CNTE tener una postura sobre los hechos ocurridos afuera de la Segob, ya que ellos eligieron a los participantes de la mesa que tendrían: "Pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan".

Por qué cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iban a entrar a la mesa de diálogo con la Segob, con el secretario de Educación Pública (SEP), y de pronto un grupo de personas (porque eran muy pocas realmente) aventando cosas, queriendo romper la puerta de Gobernación [...] de mucha provocación".

Sheinbaum pidió a los docentes que mantienen movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX) o deslindarse o asumir que fueron parte de esas acciones contra la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez. En esta misma intervención, señaló que en Oaxaca, la sección 22 decidió replegarse bajo sus propias condiciones y que hoy tendrán una nueva reunión. Estos datos serían de dominio público.

Por último, la presidenta de México señaló que su Gobierno no caerá en provocaciones, pese a que quieran llamar a su administración "represora": "Son grupos que quieren provocar que haya represión [...] nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo".

Fuente: Tribuna