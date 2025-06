SRE rechaza fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que protege a fabricantes de armas

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México manifestó su rechazo a la medida tomada por la Suprema Corte de Estados Unidos para desestimar la demanda civil en contra de algunos fabricantes de armas estadounidenses; la demanda, interpuesta en agosto del 2021 ante la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, buscaba responsabilizar a las empresas por su contribución al tráfico ilegal de armas en México.

Con base a la información emitida por la jueza Elena Kagan, la resolución se basó en que México no presentó pruebas contundentes que demuestren la implicación directa de los fabricantes en el tráfico ilícito; además, se aplicó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad legal a los fabricantes demandados, incluyendo a Smith & Wesson.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, indicó que esta decisión no refleja la responsabilidad que tienen las empresas en el suministro de armas de fuego que terminan en manos de grupos delictivos, generando un repunte en la violencia en el país.

El gobierno de México continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para combatir el tráfico ilícito de armas”, manifestó la cancillería.

Asimismo, la SRE detalló que la demanda fue desestimada bajo el argumento de que no se comprobó que las empresas demandadas facilitaran el tráfico ilícito de armas, conceptos legales conocidos como ‘aiding’ y ‘abetting’ en inglés; sin embargo, destacó que la Suprema Corte no abordó el argumento relacionado con la proximidad del daño, lo cual, según la SRE, es un aspecto importante en el caso.

El gobierno de México mencionó que la decisión de la Suprema Corte no afecta la segunda demanda presentada en octubre del 2022 ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona; esta acción legal, que sigue en proceso y se encuentra en la etapa de producción de evidencia, está dirigida contra cinco tiendas de armas específicas: Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC; Ammo A-Z, LLC, y Sprague’s Sports, Inc.

Finalmente, la SRE apuntó que este tema ha logrado posicionarse en el debate internacional, y se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión al respecto; esta postura reafirma el compromiso de México para continuar visibilizando y enfrentando el problema del tráfico de armas en los ámbitos nacional e internacional.

