Hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, ya no quiere que le llamen por el apodo 'Andy'

Ciudad de México.- En el programa conocido como La Moreniza, que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) utiliza como difusión, el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, quien a su vez es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre cómo se refieren a él en medios de comunicación y políticos opositores; en ese sentido, el político dijo que ya no deberían mencionarlo con el apodo de 'Andy'.

Esto sucedió en el episodio número 11 del programa antes mencionado; el hijo de AMLO argumentó que el mencionado sobrenombre le quita de alguna manera la importancia del legado de su padre. Este declaró frente a Luisa María Alcalde y Camila Martínez, quien es la secretaria de Comunicación del partido: "Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país", esto después de que en La Moreniza leyeran algunos titulares donde se referían a López Beltrán como 'Andy'.

Llamarme ‘Andy’ es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, terminó.

Al mismo tiempo que mencionaron lo sucedido en las elecciones de Durango, puesto que el partido no ganó en su totalidad, lo justifico con el supuesto de que ganaron en municipios importantes; asimismo, el morenista acusó al diputado federal del PRI, Rubén Moreira, y también a Esteban Villegas, gobernador estatal de Durango, al igual que a las autoridades municipales de cometer fraude electoral por supuesta compra de votos.

Además, los acusó de violencia e intimidación hacia candidatos y representantes de Morena durante la elección; después, confeso haber estado viviendo en el estado de Durango por las supuestas advertencias de que se estaría planeando una elección de Estado en la entidad. "Nosotros nos fuimos a vivir a Durango desde hace más de dos meses y esto fue porque tuvimos la información de que en ese estado se estaba organizando una elección de Estado", confirmó.

A todo lo dicho en el podcast, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, respondió a los comentarios del hijo de AMLO asegurando que “no tiene historia ni respeto”, por lo que quien lo siga es por su apellido y no por su persona. Lo acusó también de fallar en su papel como encargado operador de Morena en Durango: "Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia”.

Fuente: Tribuna