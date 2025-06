México reprueba redadas y hace llamado a respetar la dignidad humana de migrantes

Ciudad de México.- El gobierno mexicano hizo el llamado a las autoridades migratorias norteamericanas a respetar la dignidad humana de los connacionales y los migrantes en general tras las redadas realizadas por el ICE en varios puntos de la ciudad de Los Ángeles, California y lleven a cabo el debido proceso, debido a que en su mayoría los detenidos han sido mexicanos, según externó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mencionó que continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos.

México hace un "llamado respetuoso" a EU para que respete la dignidad humana de migrantes, luego que agentes del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, golpea a un manifestante, después de que autoridades federales realizaron una redada en Los Ángeles, California, el pasado 6 de junio de 2025, planteó.

Según información de Proceso, esta ciudad es considerada como santuario para los migrantes en la Unión Americana por lo que han emprendido una intensa redada en los puntos donde la comunidad mexicana, latinos y de otras nacionalidades están establecidos, ya sea en los centros comerciales como hoteles, tiendas, establecimientos de comida rápida o en centros de trabajo en general como en los campos donde emplean este tipo de mano de obra para realizar las actividades económicas en el vecino país.

"México ha activado de inmediato mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo", agregó la dependencia en un boletín difundido anoche, antes de que Trump anunciara el despliegue de la Guardia Nacional para reprimir las protestas que estallaron en la ciudad californiana.

Por su parte la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ha reprobado estas redadas contra migrantes en donde está interviniendo la Guardia Nacional de los Estados Unidos para contener las protestas que se realizan en California tanto de los propios migrantes como activistas sociales que han manifestado su desacuerdo.

"No quiero dejar de mencionar un tema que es de mucha relevancia y tiene que ver con nuestros paisanos en Estados Unidos. Fíjense que hace unos días el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos comenzó a hacer una serie de redadas en California, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, y detuvieron -hoy sabemos, estamos en contacto con ellos, con sus familias, a través de la red consular a 35 mexicanas y mexicanos migrantes que radicaban allá en los Estados Unidos", agregó.

Sheinbaum afirmó que las y los migrantes mexicanos cuentan con toda la solidaridad de su Gobierno, por lo que pidió a Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y a la red consular que estuvieran en contacto con quienes requieran apoyo en el país vecino.

"Nuestros hermanos migrantes se van allá buscando mejores oportunidades. La mayoría de ellos ya tiene muchos años trabajando allá. Por ejemplo, hay muchos poblanos y poblanas que viven en Nueva York. Le dicen ‘Puebla York’ porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá. Los Ángeles, California, no fuera lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias", destacó.