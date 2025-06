Hijo menor de AMLO, Jesús Ernesto López Gutiérrez, visto con una cartera Gucci

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hijo más joven de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exmandatario de México, de nombre Jesús Ernesto López Gutiérrez, se ha visto envuelto en críticas desde que inició el mes, esto después de que el primero de junio el joven de 18 años ejerció su primera votación en las elecciones del poder judicial, las cuales desataron controversia por fotos donde su madre, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, se encuentra señalando la boleta de votación, aunque compartió que su hijo se encontraba preparado.

Además de ser visto en lugares públicos con un vape, los cuales se encuentran prohibidos desde diciembre, también ha desatado críticas por el estilo de vida que se le ha visto llevar a través de redes sociales, así como testimonios de distintos usuarios de redes sociales, puesto que AMLO decía preferir un estilo de vida austero; esto no es lo mismo para sus hijos, ya que en los últimos días se vio a Jesús Ernesto pagando en un restaurante con una cartera de Gucci.

Este detalle se miró a través de fotografías difundidas a través de redes sociales; dentro de estas se puede ver que se encuentra en una de las sucursales de la famosa cadena de comida 'La Casa de Toño', y acompañado de otros dos jóvenes, se le ve buscando en su cartera, la cual es una Gucci Coin GG Supreme Kingsnake. Aunque en el sitio oficial de la marca se encuentra agotada, en la página StockX se encuentra con el precio de 10 mil 420 pesos.

Si bien se han hecho diversos comentarios de que no se debería atacar a los familiares y cercanos del expresidente, se abrió el debate sobre la vida personal de personas públicas que están ligadas al exlíder de México. Como se mencionó anteriormente, AMLO promovía los principios de 'austeridad republicana' durante su sexenio, lo que levanta aún más las críticas sobre si estos 'principios' no aplican para sus hijos, puesto que no es la primera ocasión en que el menor porta artículos de lujo.

Ligado a esto, cabe recalcar que un mexicano promedio no podría darse el lujo de pagar una cantidad grande por artículos de este tipo, aún más si son jóvenes que aún se encuentran estudiando, lo que ocasionó comentarios como: “Jesús Ernesto López Gutiérrez le vuelve a tirar el discurso de austeridad republicana a Andrés Manuel López Obrador con su cartera Gucci”, comentó uno de los usuarios.

Fuente: Tribuna